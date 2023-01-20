В этом году в школах было несколько инцидентов, связанных с ворами или вандалами. В пятницу у детей в спортивной школе украли три телефона, также жертвами стали и педагоги художественной школы, а в ночь на среду пьяный мужчина сломал дверь столовой Паалалиннаской школы.
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Воры все чаще наведываются в школы: жертвами уже стали учителя и дети
Воры все чаще наведываются в школы: жертвами уже стали учителя и дети
Вице-мэр Кальви Мяртин сказал, что вместе с Департаментом городского хозяйства они ищут способы, как запирать общественные здания, чтобы посторонние не могли зайти. К сожалению, во многих случаях запереть двери невозможно.