Пт, 20.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Воры все чаще наведываются в школы: жертвами уже стали учителя и дети

Марко Суурмяги
Воры все чаще наведываются в школы: жертвами уже стали учителя и дети
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пока дети занимались в спортзале, вор забрал из гардероба три телефона.
Пока дети занимались в спортзале, вор забрал из гардероба три телефона. Фото: Marko Saarm

В этом году в школах было несколько инцидентов, связанных с ворами или вандалами. В пятницу у детей в спортивной школе украли три телефона, также жертвами стали и педагоги художественной школы, а в ночь на среду пьяный мужчина сломал дверь столовой Паалалиннаской школы.

Вице-мэр Кальви Мяртин сказал, что вместе с Департаментом городского хозяйства они ищут способы, как запирать общественные здания, чтобы посторонние не могли зайти. К сожалению, во многих случаях запереть двери невозможно.

Известно, что в последний раз вор проник в Вильяндиский спортхолл и забрал три мобильных телефона из карманов детей, которые в это время занимались спортом. Вор пробрался в здание в середине дня, сначала прошел по кафе, а затем мимо администратора в старую часть спортхолла. В этом не было ничего подозрительного, поскольку многие родители встречают своих детей с тренировок и ждут их в фойе. Однако вор воспользовался тем, что в старой части здания его никто не заметил, и забрал оставленные в гардеробе телефоны.

Ключевые слова
Наверх