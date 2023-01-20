Головой в унитаз и угроза изнасиловать дубинкой: что получил активист за просьбу дать ему дослушать судью

Адвокат молодого человека Мария Эйсмонт опубликовала на своей странице в фейсбук записку своего подзащитного:

В конце судебного заседания 18 января, Иванов ждал, пока Эйсмонт согласует с судьей следующие даты заседаний и хотел спросить у адвоката, когда она его посетит. По словам Эйсмонт, в это время конвоир ворвался в аквариум к Иванову и попытался его оттуда вытащить. Дмитрий попросил сотрудника дать ему дослушать «две минуты», но тот скрутил его и увел.

На следующий день Иванов рассказал Эйсмонт, что когда они вышли из зала суда, конвоир выключил видеорегистратор, спустил его по лестнице и отвел в туалет, где попытался окунуть головой в унитаз. По словам Дмитрия, он начал сопротивляться в результате чего конвоир уложил его на пол и начал избивать, при этом угрожая изнасиловать резиновой дубинкой.

Иванов утверждает, что за его избиением наблюдал другой сотрудник, но ничего не предпринимал. Все закончилось, только когда пришел третий мужчина, в звании старшего лейтенанта, и приказал конвоиру «заканчивать».

Врач СИЗО зафиксировал только гематомы на запястьях от туго затянутых наручников. Мария Эйсмонт предположила, что ее подзащитного били так, чтобы не оставить следов.