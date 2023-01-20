Автора телеграмм-канала «Протестный МГУ» студента и активиста Дмитрия Иванова, проходящего обвиняемым по делу о «фейках» о российской армии, после заседания в Тимирязевском районном суде Москвы 18 января избил конвоир.
Головой в унитаз и угроза изнасиловать дубинкой - вот что получил активист, за просьбу дослушать судью
Адвокат молодого человека Мария Эйсмонт опубликовала на своей странице в фейсбук записку своего подзащитного:
В конце судебного заседания 18 января, Иванов ждал, пока Эйсмонт согласует с судьей следующие даты заседаний и хотел спросить у адвоката, когда она его посетит. По словам Эйсмонт, в это время конвоир ворвался в аквариум к Иванову и попытался его оттуда вытащить. Дмитрий попросил сотрудника дать ему дослушать «две минуты», но тот скрутил его и увел.
На следующий день Иванов рассказал Эйсмонт, что конвоир, выйдя из зала суда, выключил видеорегистратор, спустил его по лестнице и отвел его в сторону туалета, где попытался окунуть головой в унитаз. По словам Дмитрия, он начал сопротивляться в результате чего конвоир уложил его на пол и начал избивать, при этом угрожая изнасиловать его резиновой дубинкой.
Иванов утверждает, что за его избиением наблюдал другой сотрудник, но ничего не предпринимал. Все закончилось только тогда, когда пришел третий мужчина в звании старшего лейтенанта и приказал конвоиру «заканчивать».
Врач СИЗО зафиксировал лишь гематомы на запястьях от туго затянутых наручников. Мария Эйсмонт предположила, что ее подзащитного били так, чтобы не оставить следов.
Дмитрий Иванов и «Протестный МГУ»
Студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, активист автор Telegram-канала «Протестный МГУ».
2 июня 2022 года обвинен по статье о дискредитации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). В момент возбуждения уголовного дела Дмитрий Иванов отбывал 25 суток административного ареста за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и должен был освободиться вечером 2 июня.
По информации SOTA причиной возбуждения уголовного дела против Иванова стали посты в об обстреле Запорожской АЭС, военных преступлениях против мирных жителей в Буче и Ирпене, потерях российской авиации, и отказ называть войну России против Украины «спецоперацией».