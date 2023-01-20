Госконтроль: система выплаты прожиточного пособия нуждается в переменах

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Госконтроль проанализировал, как прожиточное пособие как мера социальной помощи управляется на государственном и местном уровне, чтобы обеспечить разумную процессуальную нагрузку и равномерный эффект помощи самоуправлений, если их сравнивать между собой. Аудит охватывал период с января 2021 года по январь 2022 года и включал все самоуправления. За этот период было удовлетворено около 65 400 ходатайств о прожиточном пособии, при этом около 10 800 домохозяйств получили пособие на общую сумму 17,7 млн евро. Дополнительный обзор данных, сделанный в ходе аудита и охватывающий период до августа 2022 года, показывает, что из-за стремительного роста цен и российско-украинской войны потребность в прожиточном пособии значительно увеличилась. Например, сумма, которая была потрачена на пособия в 2021 году, была выплачена в 2022 году уже в течение первого полугодия.

Прожиточное пособие – это пособие на домохозяйство, при определении которого учитываются доходы и расходы домохозяйства (12 видов) и прожиточный минимум, централизованно установленный в стране. Прожиточный минимум для первого взрослого в семье с июня 2022 года составляет 200 евро. Прожиточный минимум для каждого несовершеннолетнего члена семьи составляет 240 евро в месяц. Прожиточный минимум для второго и каждого последующего совершеннолетнего члена семьи составляет 160 евро в месяц. Подача ходатайства и расчет пособия производится по календарному месяцу. Полный текст отчета можно найти здесь.