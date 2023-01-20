ФОТО ⟩ С прибывшего из России в Эстонию товарного поезда заставили убрать символику агрессора

Локомотивная бригада разводила руками, говоря эстонским пограничникам, что они всего лишь выполняют свою работу и ничего не знают об отметках на цистернах.

Пограничники недвусмысленно дали понять локомотивной бригаде, что недостаточно временно заклеить надписи черной пленкой, наклейкой или чем-то еще, а надо замазать текст краской, чтобы он навсегда пропал с вагонов. А если такой вариант не подходит, вагоны могут на полном ходу возвращаться в Россию, сообщила Лыунаская префектура в соцсетях.

Вскоре локомотивная бригада без лишних пререканий замазала символику агрессора синей краской.