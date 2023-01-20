Повысится минимальная зарплата медработников

Минимальные почасовые ставки вырастут примерно на 20 процентов с 1 апреля и еще на 10 процентов в следующем году. С 2024 года специальные медсестры и акушерки будут получать 12 евро 45 центов в час, сообщил в пятницу Центральный союз профсоюзов.

С 1 апреля 2024 года работникам здравоохранения будет выплачиваться 1,4-кратная оплата за работу в ночное время и 1,25-кратная оплата за работу в субботу-воскресенье.

Коллективный договор заключили в качестве представителей работодателей Союз больниц и Союз скорой помощи, а со стороны работников Союз врачей, Союз медсестер, Профессиональный союз клинических психологов и Профессиональный союз работников здравоохранения.

Хотя исследования указывают низкую зарплату основной причиной исхода медработников из професссиональной сферы или из государства, причиной являются также нагрузки на рабочем месте и здоровье медработников.

Подписанным коллективным договором представители медработников и работодателей обязуются установить нормы нагрузки медицинских работников в этом году, чтобы предложить Больничной кассе внедрение с 2025 года согласованных норм нагрузки.

Стороны соглашения выражают признательность министру здоровья и труда и руководителям Больничной кассы за хорошее сотрудничество в ходе переговоров, а также национальному посреднику, с помощью которого было достигнуто соглашение.