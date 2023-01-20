В профсоюзе строителей Финляндии рассказали, что им удалось установить семь строительных площадок, где нарушались права украинских работников-беженцев, передает Yle.
Случай в Тампере не единичный: права украинских работников не соблюдались как минимум еще на шести стройках
Случай в Тампере не единичный: права украинских работников не соблюдались как минимум еще на шести стройках
Вчера стал известен случай о жесткой эксплуатации украинских рабочих в финском городе Тампере. Проблема затрагивает около 30 человек. По данным руководства строительной площадки, иностранцев привезла в Финляндию «латвийская благотворительная организация».
Yle не смогло связаться с латвийской компанией для комментариев.
Представитель профсоюза Тони Малмстрем рассказал, что предыдущие случаи были зафиксированы в хельсинском регионе. Тогда проблемы были решены, а зарплаты украинцев были доведены до необходимого уровня.
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