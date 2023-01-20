Случай в Тампере не единичный: права украинских работников не соблюдались ​​как минимум еще на шести стройках

Вчера стал известен случай о жесткой эксплуатации украинских рабочих в финском городе Тампере. Проблема затрагивает около 30 человек. По данным руководства строительной площадки, иностранцев привезла в Финляндию «латвийская благотворительная организация».

Yle не смогло связаться с латвийской компанией для комментариев.