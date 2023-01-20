В Рамштайне решается вопрос о поставках Украине танков Leopard 2

В преддверии встречи Польша дала понять, что может предоставить Украине Leopard 2 и без разрешения Германии. Если в Рамштайне «будет сильное сопротивление, мы будем готовы принять даже такие нестандартные меры», - предупредил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью радиостанции RMF FM.

В свою очередь недавно вступивший в должность министра обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в эфире общественно-правового телеканала ARD вечером 19 января заявил, что окончательная позиция Берлина прояснится «в ближайшие часы» либо утром 20 января.

США пока не готовы поставлять Киеву танки Abrams

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников 18 января сообщила, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину до тех пор, пока США не согласятся отправить американские танки Abrams. Однако замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон пока не готов пойти на такой шаг. Глава Пентагона Ллойд Остин не хочет поставлять украинцам оружие, которое те не могут ремонтировать и обслуживать и которое не смогут себе позволить в долгосрочной перспективе, «потому что это бесполезно», подчеркнул Каль. В то же время он не исключил полностью возможность того, что США в будущем могут поставить танки Abrams Украине.