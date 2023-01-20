Жизнь дорожает: уцененные товары быстро исчезают с полок магазинов

При этом люди не готовы полностью отказываться от любимых продуктов, поэтому пытаются подобрать похожий товар, но по более низкой цене.

Эстонские покупатели быстро адаптируются к ситуации на рынке – данные, собранные Rimi, показывают, что люди покупают меньше и стараются сэкономить на продуктах питания, чаще отдавая предпочтение уцененным товарам. В поисках лучшего предложения потребители стали чаще совершать покупки в разных магазинах.

По словам Талиса Раака, менеджера по закупкам Rimi, покупатели ищут более разумные альтернативные способы пополнения своей продуктовой корзины. «Например, продажи товаров под собственными торговыми марками Rimi значительно выросли. Они были хорошо приняты клиентами», – рассказал Раак.

Чувствительность к ценам растет

Проведенное прошлым летом Kantar Emor и Эстонским союзом производителей продуктов питания исследование покупательского поведения в сфере розничной торговли также показало изменившуюся ситуацию: за год повысилась чувствительность людей к цене, поскольку каждый третий житель Эстонии делает выбор в пользу самых дешевых продуктов питания.