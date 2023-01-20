Студенты юридических факультетов проводят бесплатные консультации для жителей Таллинна

При необходимости юридические консультации проводятся и в онлайн-формате. Консультации организует Союз юристов Эстонии.

В этом году студенты будут предоставлять бесплатные юридические консультации с 23 января по 9 июня, с 24 июля по 25 августа и с 25 сентября по 8 декабря. В течение каждого периода консультации будут оказывать не менее 16 студентов при участии наставников, назначенных Союзом юристов Эстонии.