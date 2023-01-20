Жители Таллинна могут получить бесплатную юридическую консультацию на эстонском, русском и английском языках по электронной почте или по телефону. Консультации проводят проходящие практику студенты юридических факультетов.
Студенты юридических факультетов проводят бесплатные консультации для жителей Таллинна
Студенты юридических факультетов проводят бесплатные консультации для жителей Таллинна
При необходимости юридические консультации проводятся и в онлайн-формате. Консультации организует Союз юристов Эстонии.
В этом году студенты будут предоставлять бесплатные юридические консультации с 23 января по 9 июня, с 24 июля по 25 августа и с 25 сентября по 8 декабря. В течение каждого периода консультации будут оказывать не менее 16 студентов при участии наставников, назначенных Союзом юристов Эстонии.
Для получения юридической консультации необходимо обратиться по электронной почте ejl@juristideliit.ee или по телефонам 631 3002, 631 4466 с 9 до 16 часов. Ответ подготавливается в течение одного дня. В случае, если подготовка ответа требует больше времени, человека проинформируют об этом в течение суток.
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