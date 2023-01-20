Женщина вымогала крупные суммы денег у партнеров по постели

В марте 2020 года Март (имя изменено – прим. ред.) познакомился с Силле на портале знакомств. Сначала с целью полового акта встретились трое – Март, Силле и тогдашний партнер этой женщины. Вскоре встречи продолжились только между Мартом и Силле.

После знакомства пары в марте 2020 года Силле стала требовать от Марта 10 000 евро, в противном случае угрожала обратиться в полицию с обвинением в изнасиловании. Она утверждала, что получила соответствующую справку от гинеколога и имеет связи в полиции. Силле также пригрозила рассказать об этом супруге Марта. В том же месяце потерпевший выплатил партнерше по постели 3500 евро, по причине боязни публичного позора, распада брака и семьи.