С 20 по 22 января этого года в Ниме (Франция) состоится престижный турнир среди лучников, на котором Эстонию представят десять спортсменов.
На знаменитом турнире в Ниме Эстонию представят десять лучников
среди женщин Реэна Пярнат (спортивный лук), Меэри-Марита Паас (блочный лук), Лизелль Яэтма (блочный лук), Марис Тетсманн (блочный лук);
среди мужчин Робин Яэтмаа (блочный лук), Реймо Лоорентс (блочный лук);
девушки U-21: Мия Саарепуу (спортивный лук), Тийя Томсон (блочный лук), Дагне Орехов (блочный лук);
юноши U-21: Таури Ковалевский (блочный лук).
Тренеры: Маарика Яэтма и Кади Коорт.
Турнир в Ниме — первый важный зарубежный турнир 2023 года, который до сих пор оказывался для эстонцев очень успешным. Лизелль Яэтма дважды выигрывала этот турнир, а в 2022 году Трийн Кент завоевала серебряную медаль в классе лука для полевой стрельбы. Также и в предыдущие годы наши лучники демонстрировали высокие результаты.
Лучники идут на соревнования 2023 года с огромными надеждами, ведь более чем успешный сезон 2022 года дает веские основания для того, чтобы быть на виду и в этом году в Ниме.
За турниром можно наблюдать ЗДЕСЬ.