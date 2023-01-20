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На знаменитом турнире в Ниме Эстонию представят десять лучников

rus.postimees.ee
На знаменитом турнире в Ниме Эстонию представят десять лучников
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Лизелль Яэтма, фаворитка турнира в Ниме.
Лизелль Яэтма, фаворитка турнира в Ниме. Фото: vibuliit.ee

С 20 по 22 января этого года в Ниме (Франция) состоится престижный турнир среди лучников, на котором Эстонию представят десять спортсменов.

среди женщин Реэна Пярнат (спортивный лук), Меэри-Марита Паас (блочный лук), Лизелль Яэтма (блочный лук), Марис Тетсманн (блочный лук);

среди мужчин Робин Яэтмаа (блочный лук), Реймо Лоорентс (блочный лук);

девушки U-21: Мия Саарепуу (спортивный лук), Тийя Томсон (блочный лук), Дагне Орехов (блочный лук);

юноши U-21: Таури Ковалевский (блочный лук).

Тренеры: Маарика Яэтма и Кади Коорт.

Турнир в Ниме — первый важный зарубежный турнир 2023 года, который до сих пор оказывался для эстонцев очень успешным. Лизелль Яэтма дважды выигрывала этот турнир, а в 2022 году Трийн Кент завоевала серебряную медаль в классе лука для полевой стрельбы. Также и в предыдущие годы наши лучники демонстрировали высокие результаты.

Лучники идут на соревнования 2023 года с огромными надеждами, ведь более чем успешный сезон 2022 года дает веские основания для того, чтобы быть на виду и в этом году в Ниме.

За турниром можно наблюдать ЗДЕСЬ.

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