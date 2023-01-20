На знаменитом турнире в Ниме Эстонию представят десять лучников

Турнир в Ниме — первый важный зарубежный турнир 2023 года, который до сих пор оказывался для эстонцев очень успешным. Лизелль Яэтма дважды выигрывала этот турнир, а в 2022 году Трийн Кент завоевала серебряную медаль в классе лука для полевой стрельбы. Также и в предыдущие годы наши лучники демонстрировали высокие результаты.