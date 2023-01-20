В прошлом году больше всего зрителей в эстонские кинотеатры привели анимационный фильм «Миньоны 2» и первая часть отечественной средневековой криминальной трилогии «Аптекарь Мельхиор».
Кинотеатры раскрыли, на какие фильмы жители Эстонии больше всего ходили в прошлом году
По словам кинопрокатчика Тимо Диенера, кинотеатры постепенно восстанавливаются после пандемии, но прежние показатели пока не достигнуты: «Если сравнивать 2022 год с годом ранее, есть повод для радости - ограничений на походы в кино не было, а количество кинозрителей выросло. Если в 2021 году не оказалось ни одного фильма, который собрал бы в кинотеатрах более 100 000 зрителей, то в 2022 году таких картин было сразу четыре: «Миньоны 2», «Аптекарь Мельхиор», «Калев» и «Аватар: Путь воды».
Впрочем, по словам Диенера, количество кинозрителей все еще не достигает уровня 2019 и 2020 годов. Например, «Зима» по произведению Оскара Лутса в начале 2020 года собрала в кинотеатрах более 150 000 человек, на первую комедию серии «Встреча выпускников» было куплено почти 190 000 билетов, а на «Правду и справедливость», которая до сих пор удерживает рекорд по аудитории в восстановившей независимой Эстонии, в 2019 году сходили 267 588 человек.
«Развитие технологий и вызванные коронавирусом изменения в поведении потребителей привнесли в мир кино новые тенденции. Многие фильмы теперь выпускают в виде мини-сериалов для показа на стриминговых платформах. Поэтому кинофильмам приходится противостоять более жесткой конкуренции, чем раньше, ведь выбор у зрителя стал значительно богаче, и люди тщательно выбирают картины, чтобы посмотреть которые нужно встать с дивана и отправляться в кино. Создатели фильмов должны проявлять творческий подход и снимать успешные фильмы именно для большого экрана, с которыми Netflix и другим платформам будет сложнее конкурировать», - отметил Диенер.
Диенер отметил приятный факт: в тройку лидеров прошлогоднего проката вошли две больших отечественных картины: «Аптекарь Мельхиор» и «Калев». «Для развития эстонского кинематографа и для того, чтобы талант наших кинематографистов был замечен на международной арене, важно, чтобы сами жители страны ходили смотреть отечественные фильмы в кинотеатрах. Это обеспечивает устойчивое развитие нашей киноиндустрии и позволяет производить продукцию высочайшего качества, конкурентоспособную на международном уровне. Например, «Аптекарь Мельхиор» был показан в восьми странах мира и включен в программу нескольких международных кинофестивалей», - добавил он.
Наиболее посещаемые в Эстонии кинофильмы и число их зрителей в 2022 году:
1. Миньоны: Грювитация (Minions: The Rise of Gru) – 147 727
2. Аптекарь Мельхиор – 129 400
3. Калев – 116 467
4. Аватар: Путь воды – 109 844
5. Аптекарь Мельхиор: Призрак – 86 096
6. Топ Ган 2: Мэверик – 63 106
7. Тор: Любовь и гром – 55 337
8. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия – 54 701
9. Соник 2 – 53 927
10. Плохие парни (The Bad Guys) – 49 654
Топ-5 отечественных фильмов в 2022 году:
1. Аптекарь Мельхиор – 129 400
2. Калев – 116 467
3. Аптекарь Мельхиор: Призрак – 86 096
4. Болото – 45 695
5. Эрик Кивисюда – 23 952 (прокат продолжается в 2023 году)