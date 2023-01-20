Эстонский футболист приглашен на просмотр в престижный европейский клуб

21-летний Тамм воспитанник «Калью» и в своей возрастной группе представлял только этот ныммеский клуб. В чемпионате Эстонии он за 88 матчей забил 23 гола. В прошлом сезоне он с 12-ю забитыми голами занял в таблице результативности пятое место.

«Реймс» — французский профессиональный футбольный клуб из Реймса. Основан 18 июня 1931 года. Шестикратный чемпион Франции, но последний титул был завоеван более 60 лет назад. Дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов, и оба раза в финале проигрывал мадридскому «Реалу»: в 1956 году со счётом 3:4, в 1959 — 0:2. Выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.