Исследование ⟩ Большинство западных компаний ведут бизнес в России в обычном режиме

Cогласно данным, полученным профессором Саймоном Эвенеттом из Университета Санкт-Галлена и профессором Никколо Пизани из Международного института развития менеджмента, к ноябрю 2022 года менее 9 процентов из примерно 1400 компаний ЕС и G7, имевших дочерние компании в России до вторжения Москвы в Украину, отказались от хотя бы одного дочернего предприятия в стране.

«Эти результаты ставят под сомнение готовность западных компаний отделиться от экономик, которые их правительства теперь считают геополитическими соперниками», - говорится в заявлении авторов исследования.

На компании, базирующиеся в США, пришлось больше выходов из бизнеса (менее 18 процентов), чем на компании, базирующиеся в ЕС (8,3 процента) и Японии (15 процентов).

Некоторые из крупнейших мировых компаний, такие как Ford, Renault, McDonald's, Ikea и Shell, входят в десятки западных компаний, которые полностью ушли из России, согласно списку, составленному Йельским университетом.

Тем не менее, многие другие компании, такие как гигант по производству потребительских товаров Unilever, американская франшиза быстрого питания Subway и итальянский производитель макарон Barilla, продолжают работать в стране.