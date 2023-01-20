В Facebook Messenger распространяется сообщение, с помощью которого мошенники пытаются украсть пароли и закрыть владельцу доступ к аккаунту.
Не попадитесь! ⟩ Жители Эстонии рискуют потерять свои аккаунты в Facebook
Жители Эстонии рискуют потерять свои аккаунты в Facebook
Веб-констебль Элерин Тетсманн сообщила на странице в Facebook, что сообщение «Смотри, что я нашел» (на эстонском - «Vaata, mis ma leidsin»), за которым следует ссылка, является мошенничеством. Если нажать на такую ссылку и войти в свою учетную запись Facebook, кажется, что ссылка ведет на страницу Google, которая показывает ошибку 404, как будто возникла какая-то проблема со входом.
Тетсманн объясняет, что человек сообщает таким образом свой адрес электронной почты и пароль к своей странице, в итоге мошенники сразу получают данные человека для входа в Facebook, меняют пароль и человек больше не можете получить доступ к своему аккаунту. Далее такие же письма будут отправлены друзьям владельца аккаунта - замкнутый круг запустится.
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