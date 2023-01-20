Не попадитесь! ⟩ Жители Эстонии рискуют потерять свои аккаунты в Facebook

Веб-констебль Элерин Тетсманн сообщила на странице в Facebook, что сообщение «Смотри, что я нашел» (на эстонском - «Vaata, mis ma leidsin»), за которым следует ссылка, является мошенничеством. Если нажать на такую ​​ссылку и войти в свою учетную запись Facebook, кажется, что ссылка ведет на страницу Google, которая показывает ошибку 404, как будто возникла какая-то проблема со входом.