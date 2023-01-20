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Не попадитесь! ⟩ Жители Эстонии рискуют потерять свои аккаунты в Facebook

rus.postimees.ee
Жители Эстонии рискуют потерять свои аккаунты в Facebook
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Фото: Shutterstock

В Facebook Messenger распространяется сообщение, с помощью которого мошенники пытаются украсть пароли и закрыть владельцу доступ к аккаунту.

Веб-констебль Элерин Тетсманн сообщила на странице в Facebook, что сообщение «Смотри, что я нашел» (на эстонском - «Vaata, mis ma leidsin»), за которым следует ссылка, является мошенничеством. Если нажать на такую ​​ссылку и войти в свою учетную запись Facebook, кажется, что ссылка ведет на страницу Google, которая показывает ошибку 404, как будто возникла какая-то проблема со входом.

На полученную через Facebook Messenger ссылку не стоит кликать. Если такая ссылка приходит от аккаунта друга, то друга нужно проинформировать о том, что в его Messenger есть вирус.
На полученную через Facebook Messenger ссылку не стоит кликать. Если такая ссылка приходит от аккаунта друга, то друга нужно проинформировать о том, что в его Messenger есть вирус. Фото: Elerin Tetsmann

Тетсманн объясняет, что человек сообщает таким образом свой адрес электронной почты и пароль к своей странице, в итоге мошенники сразу получают данные человека для входа в Facebook, меняют пароль и человек больше не можете получить доступ к своему аккаунту. Далее такие же письма будут отправлены друзьям владельца аккаунта - замкнутый круг запустится.

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