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Галерея ⟩ Отмывание денег и взяточничество: слушания по делу Хиллара Тедера и Керсти Крахт перенесены на весну

Андрес Эйнманн
Отмывание денег и взяточничество: слушания по делу Хиллара Тедера и Керсти Крахт перенесены на весну
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Фото: Eero Vabamägi

Харьюский уездный суд решил сегодня отложить начало судебного процесса в отношении бывшего советника министра финансов Керсти Крахт, предпринимателя Хиллара Тедера, рыбного предпринимателя Тоомаса Тамме и Юри Пыльда, который считается правой рукой Тедера, поскольку состояние здоровья Тамме не позволяет ему участвовать в судебных заседаниях в данный момент.

С ходатайством об отсрочке начала судебного разбирательства выступила адвокат Тамме Кристина Леэ, которая представила суду доказательства того, что ее клиент не может участвовать в слушаниях как минимум до конца февраля по состоянию здоровья.

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