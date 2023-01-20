Харьюский уездный суд решил сегодня отложить начало судебного процесса в отношении бывшего советника министра финансов Керсти Крахт, предпринимателя Хиллара Тедера, рыбного предпринимателя Тоомаса Тамме и Юри Пыльда, который считается правой рукой Тедера, поскольку состояние здоровья Тамме не позволяет ему участвовать в судебных заседаниях в данный момент.
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Галерея ⟩ Отмывание денег и взяточничество: слушания по делу Хиллара Тедера и Керсти Крахт перенесены на весну
Отмывание денег и взяточничество: слушания по делу Хиллара Тедера и Керсти Крахт перенесены на весну
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