Вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва вблизи Хальяла произошло ДТП, в результате которого большегруз с полуприцепом более чем на пять часов парализовал движение на одном из основных шоссе.
Видео с дрона: авария на шоссе Таллинн-Нарва спровоцировала гигантскую пробку
Большегруз, который направлялся из Таллинна в Нарву, попал на черный лед и выехал поперек дороги, полностью перекрыв две полосы на четырехполосном шоссе. Возможно, водитель потерял управление своим транспортным средством из-за того, что ехавший перед ним автомобиль, перевозивший дом на колесах, неожиданно съехал в кювет. Водитель Audi, который ехал за грузовиком, был вынужден тоже съехать в кювет, чтобы избежать наезда на грузовой автомобиль. Второй легковой автомобиль Škoda, видимо, пытался объехать грузовик, но все равно с ним столкнулся.
ДТП произошло около 17:50, но движение на шоссе удалось восстановить только к 23:00. Спасателям пришлось ликвидировать утечку топлива – на трассу вылилось из бака дизельное топливо. Спасатели Раквере и Кунда устранили утечку около 21:20.
Движение было перенаправлено с шоссе Таллинн-Нарва, но, несмотря на это, на дороге почти на пару километров образовалась колонна стоящих автомобилей. Смотрите видео с дрона!