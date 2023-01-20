Видео с дрона: авария на шоссе Таллинн-Нарва спровоцировала гигантскую пробку

Большегруз, который направлялся из Таллинна в Нарву, попал на черный лед и выехал поперек дороги, полностью перекрыв две полосы на четырехполосном шоссе. Возможно, водитель потерял управление своим транспортным средством из-за того, что ехавший перед ним автомобиль, перевозивший дом на колесах, неожиданно съехал в кювет. Водитель Audi, который ехал за грузовиком, был вынужден тоже съехать в кювет, чтобы избежать наезда на грузовой автомобиль. Второй легковой автомобиль Škoda, видимо, пытался объехать грузовик, но все равно с ним столкнулся.