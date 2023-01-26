Эксклюзив ⟩ Грузия в тисках: в Тбилиси россияне скупают все, зона оккупации ползет вместе с колючей проволокой на юг

Жительница села Хурвалети Нора Батонисашвили. Сад, который по правую руку от нее, находится уже на оккупированной территории под контролем самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Женщина неоднократно просила полицию передвинуть пост, чтобы деоккупировать ее сад, который является источником пропитания для ее семьи.

Российские «миротворцы» все глубже проникают на территорию Грузии, передвигая линию оккупации в районе Южной Осетии. В то же время, количество российских эмигрантов внутри страны давно перевалило за отметку в 100 тысяч человек. Как следствие, растут цены на жилье и продукты питания, а местные жители боятся российского вторжения, как это уже было в 2008 году. Rus.Postimees выяснял, какие настроения царят в Грузии, которая оказалась после начала войны в Украине в зоне прямого влияния России и еще больше отдалилась от Запада.