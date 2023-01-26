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Эксклюзив ⟩ Грузия в тисках: в Тбилиси россияне скупают все, зона оккупации ползет вместе с колючей проволокой на юг

Дмитрий Мороз
, Специальный корреспондент
Грузия в тисках: в Тбилиси россияне скупают все, зона оккупации ползет вместе с колючей проволокой на юг
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Жительница села Хурвалети Нора Батонисашвили. Сад, который по правую руку от нее, находится уже на оккупированной территории под контролем самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Женщина неоднократно просила полицию передвинуть пост, чтобы деоккупировать ее сад, который является источником пропитания для ее семьи.
Жительница села Хурвалети Нора Батонисашвили. Сад, который по правую руку от нее, находится уже на оккупированной территории под контролем самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Женщина неоднократно просила полицию передвинуть пост, чтобы деоккупировать ее сад, который является источником пропитания для ее семьи. Фото: Postimees/Dmytro Moroz

Российские «миротворцы» все глубже проникают на территорию Грузии, передвигая линию оккупации в районе Южной Осетии. В то же время, количество российских эмигрантов внутри страны давно перевалило за отметку в 100 тысяч человек. Как следствие, растут цены на жилье и продукты питания, а местные жители боятся российского вторжения, как это уже было в 2008 году. Rus.Postimees выяснял, какие настроения царят в Грузии, которая оказалась после начала войны в Украине в зоне прямого влияния России и еще больше отдалилась от Запада. 

«Дальше ехать нельзя, – говорит сопровождающий нас полицейский и показывает на дом с наблюдательной вышкой в метрах пятидесяти впереди, – Это уже русские». Наша группа остановилась на окраине села Хурвалети, что на границе Грузии и ныне оккупированной грузинской территории Осетии. Фактически, это серая зона, не подконтрольная ни одной стороне конфликта, бушевавшего в этих местах в 2008 году.

Возле российского наблюдательного поста к нам выходит Нора Батонисашвили, она осетинка и живет в Хурвалети уже 83 года. Ее 63-летний сын Гоги живет вместе с матерью, занимается домашним хозяйством, помогает старенькой женщине, как может. Во времена Советского Союза мужчина служил в советской группировке войск, расположенной в ГДР. Гоги был водителем 135 ЗИЛа, возил ракеты для систем ПВО, о чем вспоминает даже не без гордости.

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