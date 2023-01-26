Российские «миротворцы» все глубже проникают на территорию Грузии, передвигая линию оккупации в районе Южной Осетии. В то же время, количество российских эмигрантов внутри страны давно перевалило за отметку в 100 тысяч человек. Как следствие, растут цены на жилье и продукты питания, а местные жители боятся российского вторжения, как это уже было в 2008 году. Rus.Postimees выяснял, какие настроения царят в Грузии, которая оказалась после начала войны в Украине в зоне прямого влияния России и еще больше отдалилась от Запада.
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Эксклюзив ⟩ Грузия в тисках: в Тбилиси россияне скупают все, зона оккупации ползет вместе с колючей проволокой на юг
Грузия в тисках: в Тбилиси россияне скупают все, зона оккупации ползет вместе с колючей проволокой на юг
«Дальше ехать нельзя, – говорит сопровождающий нас полицейский и показывает на дом с наблюдательной вышкой в метрах пятидесяти впереди, – Это уже русские». Наша группа остановилась на окраине села Хурвалети, что на границе Грузии и ныне оккупированной грузинской территории Осетии. Фактически, это серая зона, не подконтрольная ни одной стороне конфликта, бушевавшего в этих местах в 2008 году.