ФОТО ⟩ Убийство Ирины в Ласнамяэ: подозреваемого взяли под стражу на два месяца

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги сказала, что суд удовлетворил ходатайство и заключил под стражу подозреваемого в убийстве на два месяца, и этот срок может быть продлен по мере необходимости.

По словам прокурора, подозреваемый признал свою причастность к убийству. Он отметил, что алкоголь не играл никакой роли в этом преступлении.

По словам Круузимяги, подозреваемый ранее был известен правоохранительным органам и также отбывал тюремный срок.

Прокурор отметила, что убитая и подозреваемый «не были друг для друга чужими людьми», но не уточнила, откуда они знали друг друга.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Советник по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари сообщила Rus.Postimees, что подозреваемый ранее уже наказывался в уголовном порядке за грабеж.

Ирина исчезла в понедельник вечером: ее рабочий день завершился, но она так и не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию об исчезновении таллиннки во вторник вечером, и полиция сразу приступила к поискам. В ту же ночь полиция обнаружила тело Ирины и ее автомобиль в Ласнамяэ, рядом с Нарвским шоссе.

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что в результате расследования, которое длилось почти сутки, подозреваемый в убийстве был задержан.

«Очень скоро после получения сообщения об исчезновении Ирины мы поняли, что она могла стать жертвой преступления. Полиция с вечера вторника проделала основательную работу, выстраивая версии и идентифицируя возможного подозреваемого. Для этого были обработаны записи видеокамер и собрана прочая необходимая информация. К вечеру среды мы собрали достаточно улик, чтобы заподозрить в убийстве 28-летнего местного жителя, которого сразу же задержали», - рассказал Варес.