Пт, 20.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Убийство Ирины в Ласнамяэ: подозреваемого взяли под стражу на два месяца

Существенно дополнено в 17:35!
rus.postimees.ee Андрес Эйнманн Константин Седнев
Убийство Ирины в Ласнамяэ: подозреваемого взяли под стражу на два месяца
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В среду, 18 января, в столичном районе Ласнамяэ полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве Ирины, тело которой было обнаружено накануне ночью. Сегодня, 20 января, суд рассматривал за закрытыми дверями ходатайство Пыхьяской префектуры об аресте подозреваемого. По информации редакции его могут звать Дмитрий. 

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги сказала, что суд удовлетворил ходатайство и заключил под стражу подозреваемого в убийстве на два месяца, и этот срок может быть продлен по мере необходимости.

По словам прокурора, подозреваемый признал свою причастность к убийству. Он отметил, что алкоголь не играл никакой роли в этом преступлении.

По словам Круузимяги, подозреваемый ранее был известен правоохранительным органам и также отбывал тюремный срок.

Прокурор отметила, что убитая и подозреваемый «не были друг для друга чужими людьми», но не уточнила, откуда они знали друг друга.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Советник по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари сообщила Rus.Postimees, что подозреваемый ранее уже наказывался в уголовном порядке за грабеж. 

Ирина исчезла в понедельник вечером: ее рабочий день завершился, но она так и не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию об исчезновении таллиннки во вторник вечером, и полиция сразу приступила к поискам. В ту же ночь полиция обнаружила тело Ирины и ее автомобиль в Ласнамяэ, рядом с Нарвским шоссе.

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что в результате расследования, которое длилось почти сутки, подозреваемый в убийстве был задержан.

«Очень скоро после получения сообщения об исчезновении Ирины мы поняли, что она могла стать жертвой преступления. Полиция с вечера вторника проделала основательную работу, выстраивая версии и идентифицируя возможного подозреваемого. Для этого были обработаны записи видеокамер и собрана прочая необходимая информация. К вечеру среды мы собрали достаточно улик, чтобы заподозрить в убийстве 28-летнего местного жителя, которого сразу же задержали», - рассказал Варес.

По его словам, Ирина была не случайной жертвой и опасности для других людей не было.

Ключевые слова
Наверх