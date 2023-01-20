Семилетнее банкротное производство по делу государственной авиакомпании Estonian Air завершено, и двум банкротным управляющим за их работу будет выплачено в общей сложности 267 000 евро.
Банкротные управляющие Estonian Air получили более четверти миллиона евро
Банкротными управляющими обанкротившейся в конце 2015 года государственной авиакомпании Estonian Air суд назначил Тоомаса Саарма и Андриаса Пальмитса, и длившаяся несколько лет процедура была завершена 16 января, пишет dv.ee.
Суд назначил управляющим гонорары, которые вместе с ранее выплаченной первой платой составили в общей сложности 267 000 евро (включая НСО).
Из признанных требований почти на 103 миллиона евро кредиторам Estonian Air не вернули 89 миллионов евро, среди 141 кредитора были как предприятия, так и частные лица.
Крупнейшим кредитором было Министерство экономики и коммуникаций с 90,6 млн евро, следом за которым были скандинавская авиакомпания SAS (бывший акционер Estonian Air, с почти 6,6 млн евро), Налогово-таможенный департамент (1,6 миллиона евро, из которых в итоге было удовлетворено около 100 000 евро), Lufthansa Technik AG (922 000 евро), AS Tallinn Airport GH (497 000 евро), Европейская организация безопасности аэронавигации Eurocontrol (583 000 евро), Transporti Varahalduse OÜ (290 000 евро) и Swedbank AS (265 000 евро).