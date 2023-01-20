Банкротные управляющие Estonian Air получили более четверти миллиона евро

Банкротными управляющими обанкротившейся в конце 2015 года государственной авиакомпании Estonian Air суд назначил Тоомаса Саарма и Андриаса Пальмитса, и длившаяся несколько лет процедура была завершена 16 января, пишет dv.ee.

Суд назначил управляющим гонорары, которые вместе с ранее выплаченной первой платой составили в общей сложности 267 000 евро (включая НСО).

Из признанных требований почти на 103 миллиона евро кредиторам Estonian Air не вернули 89 миллионов евро, среди 141 кредитора были как предприятия, так и частные лица.