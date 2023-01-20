Не пора уже на пенсию? В Ида-Вирумаа на важнейшей подстанции работает 50-летний трансформатор

«Балтийская подстанция прошла реновацию в 2005 году. Большая часть оборудования относится к этому времени, часть обновлена. На Балтийской подстанции два трансформатора. Один построен в 2016 году, а второй в 1972 году, - сказал BNS пресс-секретарь Elering Айн Кёстер. - Мы заменим второй трансформатор именно потому, что он старый и не в самом лучшем состоянии». По его словам, новый трансформатор планируется установить в этом году.