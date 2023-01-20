На прошедшей в 2005 году реновацию одной из важнейших эстонских подстанций, снабжающей Ида-Вирумаа электричеством Балтийской узловой подстанции, до сих пор работает 50-летний трансформатор, который Elering планирует заменить в этом году.
Не пора уже на пенсию? В Ида-Вирумаа на важнейшей подстанции работает 50-летний трансформатор
«Балтийская подстанция прошла реновацию в 2005 году. Большая часть оборудования относится к этому времени, часть обновлена. На Балтийской подстанции два трансформатора. Один построен в 2016 году, а второй в 1972 году, - сказал BNS пресс-секретарь Elering Айн Кёстер. - Мы заменим второй трансформатор именно потому, что он старый и не в самом лучшем состоянии». По его словам, новый трансформатор планируется установить в этом году.
Балтийская подстанция - одна из важнейших подстанций эстонской энергосистемы, к которой подключена Балтийская электростанция и через которую проходят важные транзитные и внутриэстонские воздушные линии передач высокого напряжения, а также смычки высокого напряжения с российской энергосистемой. С нее поступает электричество в город Нарву и другие регионы Ида-Вирумаа.
В мае 2019 году на Балтийской подстанции вспыхнул пожар. Трансформаторы мощностью 330 киловольт отключились из-за повреждения трансформатора тока. Город Нарва, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу обесточило примерно на час.