Президент Украины Владимир Зеленский обратился напрямую к Германии с просьбой дать согласие на поставки Киеву танков «Леопард». Обращение в эфире общественного телевидения Германии прозвучало перед самым началом очередной встречи контактной группы «Рамштайн», открывшейся в пятницу на одноименной американской авиабазе.
«Дайте нам танки!»: Зеленский призвал Германию и других союзников Украины в «Рамштайне» перейти от слов к делу
Формат «Рамштайн», в который входят порядка 50 стран-союзников, был создан после начала полномасштабной российской агрессии для координации западной военной помощи Украине.
С начала войны в его рамках был согласован не один пакет помощи для Украины. Главный фокус встречи в пятницу - решение Германии по поставкам танков «Леопард», которые, по мнению экспертов, позволят Украине переломить ситуацию на тех участках фронта, где Россия ведет наступление.
Накануне США и ряд европейских стран пообещали дать Украине различные виды вооружений, включая те, что не поставлялись прежде. Однако до сих пор лишь Великобритания обязалась предоставить Украине тяжелые танки, необходимые для эффективной борьбы за освобождение своих территорий.
«Сотни слов благодарности не заменят сотни танков», - сказал Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам контактной группы, собравшимся на американской базе «Рамштайн» в Германии.
Перед этим он выступил в эфире общественного германского телевидения, впервые обратившись непосредственно к Германии с просьбой о поставках немецких танков «Леопард». Несмотря на усиливающееся давление со стороны союзников, Берлин до сих пор не принял решения о предоставлении Украине как собственных танков, так и тех, что стоят на вооружении других стран, которые не могут сделать этого без его согласия.
Что говорят на «Рамштайне»
По уже устоявшейся традиции открыл встречу контактной группы министр обороны США Ллойд Остин.
Он начал со слов о том, что жестокость, которую продолжает демонстрировать Россия, не позволяет Западу сбавить темпы помощи Украине.
«Российские войска усилили свои ужасающие атаки, убивая множество ни в чем не повинных украинцев», - сказал он, имея в виду, в первую очередь, недавнее попадание российской ракеты в жилой дом в Днепре.
«Российские атаки преследуют цель сломить дух Украины, но у них ничего не вышло, а народ Украины вдохновил весь мир. Тем временем у России заканчиваются боеприпасы, она несет значительные боевые потери. Он [Путин] обращается к своим оставшимся партнерам с просьбой пополнить его запасы, чтобы он мог продолжать это трагическое вторжение», - сказал Остин и призвал партнеров еще больше объединиться вокруг Украины.
Затем перед участниками встречи по видеовязи выступил Владимир Зеленский.
«Война, начатая Россией, не терпит задержек, - сказал он. - Время - наше общее оружие».
Он призвал союзников не допустить воцарения миропорядка, при котором ненависть встанет во главе угла, и безотлагательно дать Украине оружие, о котором она просит, в том числе немецкие танки.
Он попросил участников контактной группы не торговаться о том или ином количестве танков, а решить этот вопрос в принципе, чтобы остановить российские злодеяния.
Зеленский сказал, что рассчитывает, что следующее заседание этого формата войдет в историю благодаря принятию решения о предоставлении Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности.
По словам Зеленского, союзники в силах «гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор».
В центре внимания - «Леопарды»
«Леопарды» есть на вооружении ряда стран, в частности, Польши, Дании и Канады, и они готовы предоставить их Киеву, но, по правилам НАТО, для передачи вооружений в третьи страны необходимо официальное согласие страны-производителя. Несмотря на нарастающее давление на канцлера Германии Олафа Шольца, до сих пор германское правительство не одобрило поставку своих "Леопардов" и не дало санкцию на это для других стран.
«Если у вас есть "Леопарды", дайте их нам! Они не поедут в Россию. Мы защищаем себя», - сказал Зеленский, обращаясь к Германии.
Власти Германии уже несколько недель находятся под сильным давлением: не только Киев, но и все союзники по НАТО ждут от страны решения по «Леопардам».
Отчасти это давление стало причиной отставки в начале этой недели министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Ее, среди прочего, критиковали за нерешительность в вопросах помощи Украине.
Сейчас всё внимание союзников на встрече «Рамштайн» обращено на нового главу Бундесвера Бориса Писториуса, от которого ждут решительных действий.
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонски дал понять в пятницу, что Варшава готова искать пути для отправки немецких танков Киеву в обход одобрения Берлина.
"Посмотрим. Думаю, в случае противодействия [Германии] мы будем готовы пойти на такой нестандартный шаг. Но давайте не будем предвосхищать события", - заявил он в одной из программ польского радио.
По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, в пятницу союзникам предстоит сделать довольно простой выбор.
«Танки для Украины - это танки свободы», - сказал он в пятницу в интервью Би-би-си.
Он предостерег, что если Украина не получит танки сейчас, то однажды они могут потребоваться другим странам, чтобы защищать от агрессии Москвы уже самих себя.
Почему Берлин упорствует
В начале войны не только Германия, но и весь блок НАТО опасался, что поставки новейших вооружений Украине могут насторожить Москву и привести к еще большей эскалации конфликта. По этой причине, например, США долго медлили, прежде чем предоставить Киеву свои гаубицы или системы залпового огня HIMARS.
Администрацию президента Джо Байдена резко критикуют за то, что американская военная помощь Украине носит тщательно дозированный, «капельный» характер и не позволяет Киеву начать контрнаступления для освобождения захваченных территорий или даже сдержать ползучее продвижение российских войск на востоке Украины.
В свою очередь Германия заявляет, что не хочет стать первой страной, которая предоставит Украине тяжелую боевую технику, и это решение должно быть принято совместно с Соединенными Штатами.
В минувшую среду, в частности, немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что, по ее сведениям, Олаф Шольц готов дать танки «Леопард», только если США согласятся отправить украинцам свои «Абрамсы». Об этом же Шольц сказал и на встрече с американскими конгрессменами в Давосе в четверг.
В Вашингтоне выражают некоторое удивление подобным подходом, заявляя, что поставки американских «Абрамсов» нереалистичны, так как эти машины расходуют много топлива, требуют большой и дорогой системы обслуживания и украинским танкистам потребуется много времени, чтобы их освоить.
Пример Великобритании, которая в начале этого года первой объявила о поставках Украине своих основных боевых танков Challanger-2, пока тоже не заставил Германию изменить позицию.
Владимир Зеленский неоднократно призывал Берлин перестать сомневаться и не ждать первого шага от кого-нибудь другого.
Выстуая накануне по видеосвязи перед участниками так называемого «Украинского завтрака» в Давосе, он назвал такую стратегию неправильной и вредной для дела.
Какое оружие может ожидать Украина
В четверг, в преддверии «Рамштайна», многие страны уже обозначили свои следующие пакеты помощи Украине.
Новая партия вооружений от США на сумму в 2,5 млрд долларов включает в себя 90 бронетранспортеров Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley, боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы, 8 систем противовоздушной обороны Avenger и 350 машин HMMWV.
Также предоставляются противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.
- Великобритания предоставит 600 ракет Brimstone
- Дания - 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции.
- Эстония - Украине военную технику на сумму 113 миллионов евро, включая десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами.
- Латвия - десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат
- Канада - 200 бронеавтомобилей Senator
В пятницу также станут известны детали пакетов, одобренных Германией, Швецией, Нидерландами, Францией, Польшей и Чехией.
Подробнее о том, какие виды вооружений обещаны Украине в последние на два дня и как они смогут повлиять на ход боевых действий, читайте в материале нашего военного корреспондента Павла Аксенова: Какое оружие Европа и США договорились передать Украине.