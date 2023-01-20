«Дайте нам танки!»: Зеленский призвал Германию и других союзников Украины в «Рамштайне» перейти от слов к делу

"Посмотрим. Думаю, в случае противодействия [Германии] мы будем готовы пойти на такой нестандартный шаг. Но давайте не будем предвосхищать события", - заявил он в одной из программ польского радио.

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, в пятницу союзникам предстоит сделать довольно простой выбор.

«Танки для Украины - это танки свободы», - сказал он в пятницу в интервью Би-би-си.

Он предостерег, что если Украина не получит танки сейчас, то однажды они могут потребоваться другим странам, чтобы защищать от агрессии Москвы уже самих себя.

Почему Берлин упорствует

В начале войны не только Германия, но и весь блок НАТО опасался, что поставки новейших вооружений Украине могут насторожить Москву и привести к еще большей эскалации конфликта. По этой причине, например, США долго медлили, прежде чем предоставить Киеву свои гаубицы или системы залпового огня HIMARS.

Администрацию президента Джо Байдена резко критикуют за то, что американская военная помощь Украине носит тщательно дозированный, «капельный» характер и не позволяет Киеву начать контрнаступления для освобождения захваченных территорий или даже сдержать ползучее продвижение российских войск на востоке Украины.

В свою очередь Германия заявляет, что не хочет стать первой страной, которая предоставит Украине тяжелую боевую технику, и это решение должно быть принято совместно с Соединенными Штатами.