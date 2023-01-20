Глава МВД: Латвия готова к наплыву бегущих от мобилизации россиян

«Однако то же самое нельзя сказать о белорусской границе. Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Вероятно, так будет до тех пор, пока у власти остается режим [Александра] Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что в это не вовлечена и Россия, потому что сейчас мы видим, что люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а затем их везут дальше к границе», - сказал Кучинскис.