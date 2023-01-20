Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, сообщили в пятницу, 20 декабря, бывший глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и агентство РИА «Новости» со ссылкой на информированные источники. По словам Аксютица, 82-летний Назарбаев был доставлен в одну из клиник Астаны для кардиологического обследования.

В свою очередь российское агентство уточнило, что первый президент Казахстана находится в национальном научном кардиохирургическом центре. После сообщений СМИ госпитализацию Назарбаева подтвердил и представитель казахстанского экс-президента Айдос Укибай. «Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», – написал Укибай в своем микроблоге в Twitter.

Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 20, 2023

Первый президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев был первым президентом независимого Казахстана. Он занимал пост главы государства с 1991 по 2019 годы. До этого Назарбаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и президентом Казахской ССР.

Уйдя с президентской должности, Назарбаев сохранил значительное влияние в Казахстане, но после волны массовых протестов в январе прошлого года был лишен поста главы Совета безопасности и председателя правящей партии «Нур Отан». Кроме того, Назарбаева лишили титула елбасы – «лидера нации» – и звания почетного сенатора.