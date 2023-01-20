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Электрификация железной дороги Таллинн-Тарту уже не за горами

Электрификация железной дороги Таллинн-Тарту уже не за горами
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

Государственный центр вспомогательных услуг (Riigi tugiteenuste keskus) подтвердил решение о финансировании электрификации железных дорог в направлениях Таллинн-Тарту и Тапа-Нарва. Работы финансируются из Объединенного фонда (Ühtekuuluvusfond), а также из государственного бюджета.

«Запланированные инвестиции позволят в будущем увеличить скорость движения пассажирских поездов до 160 километров в час, – заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут. – Это важно, потому что помогает нам достичь целей, поставленных в транспортном секторе, по переводу большего количества людей с автомобилей на общественный транспорт и снижению количества выбросов углекислого газа».

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