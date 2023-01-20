Электрификация железной дороги Таллинн-Тарту уже не за горами

«Запланированные инвестиции позволят в будущем увеличить скорость движения пассажирских поездов до 160 километров в час, – заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут. – Это важно, потому что помогает нам достичь целей, поставленных в транспортном секторе, по переводу большего количества людей с автомобилей на общественный транспорт и снижению количества выбросов углекислого газа».