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В Рапла за полтора часа полиция остановила 28 автомобилей

rus.postimees.ee
В Рапла за полтора часа полиция остановила 28 автомобилей
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Занесенная снегом машина.
Занесенная снегом машина. Фото: Kristjan Teedema

Утром в четверг полиция в Рапла остановила 28 неочищенных от снега автомобилей, три из которых создали опасную дорожную ситуацию.

После сильного ночного снегопада в Рапламаа сотрудники полиции устроили водителям неожиданную проверку: очищают ли водители свои автомобили от снега должным образом прежде, чем тронуться с места, и ехали безопасно. «Снежная шапка, оставленная на крыше, может съехать на лобовое стекло даже при легком торможении и ограничить поле зрения водителя, что может привести к дорожно-транспортному происшествию из-за потери видимости, - предупреждают в Ляэнеской префектуре. Также неубранный с крыши автомобиля снег может съехать на автомобиль едущий сзади. - Чтобы начать движение, недостаточно просто очистить стекла от снега, необходимо убрать большое количество снега со всего транспортного средства».

В течение полутора часов полиция Рапла остановила и проверила 28 неочищенных от снега автомобилей, три из которых создали опасную дорожную ситуацию.

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