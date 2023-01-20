В Рапла за полтора часа полиция остановила 28 автомобилей

После сильного ночного снегопада в Рапламаа сотрудники полиции устроили водителям неожиданную проверку: очищают ли водители свои автомобили от снега должным образом прежде, чем тронуться с места, и ехали безопасно. «Снежная шапка, оставленная на крыше, может съехать на лобовое стекло даже при легком торможении и ограничить поле зрения водителя, что может привести к дорожно-транспортному происшествию из-за потери видимости, - предупреждают в Ляэнеской префектуре. Также неубранный с крыши автомобиля снег может съехать на автомобиль едущий сзади. - Чтобы начать движение, недостаточно просто очистить стекла от снега, необходимо убрать большое количество снега со всего транспортного средства».