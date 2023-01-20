Эксперт о рынке недвижимости в начале года: чем круче вечеринка, тем сильнее похмелье

«Начало года обычно бывает спокойным, кто-то просто стремится продлить себе праздничный период, и многие семьи на время школьных каникул уезжают из Таллинна. Так что, в первой половине месяца в столице было совершено всего около 200 сделок с квартирами, и довольно сложно представить, что активность второй половины месяца позволит достичь уровня близкого к показателю января прошлого года, когда было заключено 710 сделок», – прокомментировал январские тенденции исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«В первой половине января нынешнего года средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила около 2 700 евро. Такой же она была в марте прошлого года. Похоже, что статистика вновь становится реальной, и сделки вещного права с квартирами в новостройках по ранее оговоренным ценам искажают статистику уже не так сильно. Поскольку тон в основном начинают задавать квартиры на вторичном рынке, средней цены в 3 000 евро за квадратный метр для квартир в Таллинне мы еще какое-то время видеть не будем», — сказал Мартин Вахтер.