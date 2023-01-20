«Езжайте, муж вас догонит». Тысячи украинцев почти год находятся в плену без связи с миром. Как это возможно?

Наталья рассказывает, что после того как его задержали, у него случилась паническая атака, он выпрыгнул из машины российских военных, и его расстреляли.

Она также видела, как задержанных мужчин сажали на российскую военную технику в гражданской одежде - видимо, для того, чтобы прикрываться от обстрелов.

«Давить для освобождения»: как пленные могут вернуться на родину

Спустя почти год после начала войны на территории России и оккупированных территориях содержатся несколько тысяч украинцев, которые не были военными, но попали в плен. Связи с ними в большинстве случаев нет. В декабре Международный комитет красного креста (МККК) отчитался о том, что посетил «ряд военнопленных» и передал от них записки родственникам. Однако в сообщении Красного креста не сказано, скольких пленных они посетили и где. Красный крест не ответил на запрос Русской службы Би-би-си о статистике посещений пленных.

По какому принципу российские власти дают доступ к каким-то пленным, правозащитники не знают, но говорят, что такие случаи крайне редки. «Я встречался с представителями Красного Креста, они говорят: »Понимаете, нам и так очень сложно работать в России. Если мы сейчас начнем какие то активные действия, нам ликвидируют и эти возможности небольшие, которые у нас есть«. Я их понимаю, но выполнять свои функции необходимо», - говорит Михаил Савва.