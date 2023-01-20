Elron настаивает на строительстве Таллиннской кольцевой железной дороги

В своем ответе на запрос Министерства о предоставлении заключения железнодорожная компания заявила, что отправной точкой при планировании Таллиннской окружной железной дороги была ориентация на грузовые перевозки, то есть в настоящее время основной целью планируемой окружной железной дороги является отвод грузовых перевозок из центра Таллинна.

В то же время, однако, план также направлен на создание новых маршрутов общественного транспорта в направлении Юлемисте-Ассаку-Луйге-Тянассильма-Сауэ-Кейла-Палдиски/Турба, чтобы обеспечить ежедневные поездки между домом и работой и улучшить доступность аэропорта, пассажирского терминала Rail Baltic и других услуг и рабочих мест.

По словам председателя правления компании Elron Лаури Бетлема, помимо выбора места, процесс специального планирования будет включать в себя также выбор технологии - будет ли предлагаемая железная дорога построена с шириной колеи 1520 миллиметров, как и остальная железнодорожная сеть Эстонии, или с шириной колеи 1435 миллиметров. «Мы хотели бы отметить, что нынешний подвижной состав компании Elron, а также новые электропоезда, которые появятся в 2024-2026 годах, предназначены для движения по железнодорожной инфраструктуре с шириной колеи 1520 мм. Это факт, который необходимо учитывать и анализировать при планировании», - подчеркнул Бетлем.