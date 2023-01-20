В рамках планирования Таллиннской окружной железной дороги компания Elron обратилась в Министерство финансов с предложением принять более активное участие в этом процессе, с целью обратить внимание на значительное улучшение возможностей пассажирских перевозок в дополнение к грузовым перевозкам.
Elron настаивает на строительстве Таллиннской кольцевой железной дороги
В своем ответе на запрос Министерства о предоставлении заключения железнодорожная компания заявила, что отправной точкой при планировании Таллиннской окружной железной дороги была ориентация на грузовые перевозки, то есть в настоящее время основной целью планируемой окружной железной дороги является отвод грузовых перевозок из центра Таллинна.
В то же время, однако, план также направлен на создание новых маршрутов общественного транспорта в направлении Юлемисте-Ассаку-Луйге-Тянассильма-Сауэ-Кейла-Палдиски/Турба, чтобы обеспечить ежедневные поездки между домом и работой и улучшить доступность аэропорта, пассажирского терминала Rail Baltic и других услуг и рабочих мест.
По словам председателя правления компании Elron Лаури Бетлема, помимо выбора места, процесс специального планирования будет включать в себя также выбор технологии - будет ли предлагаемая железная дорога построена с шириной колеи 1520 миллиметров, как и остальная железнодорожная сеть Эстонии, или с шириной колеи 1435 миллиметров. «Мы хотели бы отметить, что нынешний подвижной состав компании Elron, а также новые электропоезда, которые появятся в 2024-2026 годах, предназначены для движения по железнодорожной инфраструктуре с шириной колеи 1520 мм. Это факт, который необходимо учитывать и анализировать при планировании», - подчеркнул Бетлем.
Для более эффективной организации движения пассажирских поездов Elron также рекомендует включить в план создание высокоскоростных прямых соединений от существующих железнодорожных линий западного и юго-западного направления к терминалу восточного направления Ülemiste Rail Baltic, минуя центр города, а точнее Балтийский вокзал, что, по мнению компании, позволит создать новые высокоскоростные коридоры общественного транспорта «восток-запад» и «восток-юго-запад» с большим потенциальным количеством пассажиров.
Остановки в километре от дома
Компания также отмечает, что места будущих планируемых остановок поездов должны располагаться в радиусе не более одного километра от центра города, поскольку, согласно исследованию, проведенному в 2022 году, услугами Elron будет пользоваться значительно большее, чем в среднем, количество людей, проживающих в радиусе одного километра от остановки поезда.
Железнодорожная компания также рекомендует привлечь пригород Саку к предварительному выбору места для государственного специального плана, чтобы создать возможность остановки в населенном пункте с большим количеством пассажиров, а также, если в случае заинтересованности муниципалитетов, город Маарду и муниципалитет Виймси, чтобы найти возможности для создания железнодорожного сообщения по маршруту Маарду-Мууга-Рандвере-Мийдуранна с использованием существующих железнодорожных коридоров.
В качестве потенциальных городских линий Elron видит в 2030 году и в более отдаленном будущем линию Копли-Юлемисте-Мийдуранна длиной 34,5 км; участок Саку-Юлемисте-Мийдуранна длиной 40,5 км и линию Кейла-Юлемисте-Мийдуранна длиной 57 км.