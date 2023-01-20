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Большую семью спасли от зимних холодов добрые люди и снег, выпавший на крышу

Большую семью спасли от зимних холодов добрые люди и снег, выпавший на крышу
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В начале ноября семейство Казе сильно беспокоилось, так как приближающаяся зима вызывала большую неуверенность. Нынешняя ситуация немного лучше.
В начале ноября семейство Казе сильно беспокоилось, так как приближающаяся зима вызывала большую неуверенность. Нынешняя ситуация немного лучше. Фото: Marko Saarm

Семья Казе с шестью детьми, проживающая в ремонтируемом доме на хуторе недалеко от Кярстна, перед зимой находилась в тяжелом положении, так как не получила от Kredex пособие на покупку изоляционного материала для крыши и стен. После того, как в Sakala написали об этом в начале ноября, несколько жителей вильяндиского уезда людей протянули семье руку помощи.

 Фото: Марко Саарм

«В последующие дни мне позвонили несколько человек», – сказал семьянин Яанус Казе, работающий водителем автобуса в Вильянди. «Были предложены теплоизоляционные материалы: утеплитель для крыши и ветрозащитные пластины, также доски, два окна и двери. Я съездил за ними с прицепом в Вильянди и все привез».

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