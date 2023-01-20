Большую семью спасли от зимних холодов добрые люди и снег, выпавший на крышу

Семья Казе с шестью детьми, проживающая в ремонтируемом доме на хуторе недалеко от Кярстна, перед зимой находилась в тяжелом положении, так как не получила от Kredex пособие на покупку изоляционного материала для крыши и стен. После того, как в Sakala написали об этом в начале ноября, несколько жителей вильяндиского уезда людей протянули семье руку помощи.