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Футболист Дани Алвес арестован из-за обвинений в сексуальном насилии

rus.postimees.ee
Футболист Дани Алвес арестован из-за обвинений в сексуальном насилии
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Дани Алвес.
Дани Алвес. Фото: Andre Penner

В Испании задержан бразильский футболист Дани Алвеса. Его подозревают в сексуальном домогательстве, сообщает местное издание Marca.

Инцидент произошел 30 декабря. По словам очевидцев, Алвес вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны и, как явствует из записей видеокамер, в какой-то момент он с одной из посетительниц заведения зашел в туалет, а через несколько секунд вышел.

Запечатленная на записи девушка сказала, что футболист ее трогал против ее воли.

Стоит отметить, что Дани Алвес отрицает свою вину и считает происходящее провокацией. Сегодня он был допрошен, ему избирается мера пресечения.

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