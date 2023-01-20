В Испании задержан бразильский футболист Дани Алвеса. Его подозревают в сексуальном домогательстве, сообщает местное издание Marca.
Футболист Дани Алвес арестован из-за обвинений в сексуальном насилии
Футболист Дани Алвес арестован из-за обвинений в сексуальном насилии
Инцидент произошел 30 декабря. По словам очевидцев, Алвес вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны и, как явствует из записей видеокамер, в какой-то момент он с одной из посетительниц заведения зашел в туалет, а через несколько секунд вышел.
Запечатленная на записи девушка сказала, что футболист ее трогал против ее воли.
Стоит отметить, что Дани Алвес отрицает свою вину и считает происходящее провокацией. Сегодня он был допрошен, ему избирается мера пресечения.
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