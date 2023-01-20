Футболист Дани Алвес арестован из-за обвинений в сексуальном насилии

Инцидент произошел 30 декабря. По словам очевидцев, Алвес вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны и, как явствует из записей видеокамер, в какой-то момент он с одной из посетительниц заведения зашел в туалет, а через несколько секунд вышел.