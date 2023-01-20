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За минувший сезон охотники застрелили 4526 лосей

BNS
За минувший сезон охотники застрелили 4526 лосей
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Лось.
Лось. Фото: Shutterstock

За минувший сезон охоты на лося охотники в Эстонии застрелили 4526 лосей, на 11 процентов меньше, чем в 2021 году.

Больше всего лосей за сезон, продолжавшийся с 15 сентября по 15 декабря, застрелили в Пярнумаа, где было застрелено 593 особи, в Вильяндимаа застрелили 505 особей, а в Харьюмаа 431, сообщило Общество охотников Эстонии (EJS). Меньше всего лосей застрелили на Хийумаа (87), а также в Пылвамаа (215) и на Сааремаа (222).

Всего охотники застрелили за сезон 4526 лосей, что на 11 процентов меньше, чем в 2021 году, и на 59 процентов меньше, чем в 2018 году. В 2021 году застрелили 5031 лося, в 2020 году 4808 лосей, в 2019 году 6305 лосей, а в 2018 году 7163 лося.

По словам президента EJS Маргуса Пууста, советам охотников следует в дальнейшем очень тщательно следить за тем, чтобы при утверждении квот учитывались рекомендации мониторинга диких животных Агентства окружающей среды. «В соответствии с разрушениями в лесу мы сократили численность лосей и впервые за долгое время их меньше 10 000. По сравнению с периодом семилетней давности их численность вдвое ниже и мы ни в коем случае не должны опускаться ниже этой отметки», - сказал Пууст.

Агентство окружающей среды рекомендовало в 2022 году застрелить 4800-5400 лосей, советы охотников решили установить квоту в 4484 особи, причем в Ярвамаа совет не достиг соглашения. Тем не менее, охотники Ярвамаа решили опираться на собственное пожелание в 248 особей. Всего охотники из всех уездов хотели застрелить 4494 особи. EJS рекомендовал охотникам застрелить 4000 лосей, чтобы обеспечить структурный отстрел, в качестве максимального количества рекомендовалось застрелить 4500 особей.

По словам члена правления EJS и автора итогов статистики охоты на копытных Прийта Вахтрамяэ, в предстоящем сезоне отстрел ни в коем случае не должен превышать прирост, поскольку шансов на ошибку нет. «Особенно важно для обеспечения природной структуры популяции лося при охоте соблюдать правильные половые и возрастные пропорции. Это крайне важно для популяции», - сказал Вахтрамяэ.

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