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Хийумаа закрывает дороги для крупногабаритного транспорта

BNS
Хийумаа закрывает дороги для крупногабаритного транспорта
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Пролесок вдоль дороги на Хийумаа. Фото иллюстративное.
Пролесок вдоль дороги на Хийумаа. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

C 25 января волость Хийумаа закрывает местные дороги для транспорта весом более 3,5 тонн.

Из-за чрезмерного количества грунтовых вод снижается несущая способность дорог, что приводит к разрушениям, если по дороге проезжает тяжелая техника, пояснила волостная управа Хийумаа.

В порядке исключения тяжелый транспорт может проезжать при наличии специального разрешения от волостной управы Хийумаа, выданного на основании ходатайства и гарантийного письма.

Ограничения не распространяются на оперативный транспорт, связанную с обслуживанием и ремонтом дорог технику, сельскохозяйственную технику, магазинные фургоны, молочные фургоны и мусоровозы фирм по обработке отходов.

Волость следит за ситуацией на местных дорогах, и при восстановлении их несущей способности ограничение проезда будет снято.

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