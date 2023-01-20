C 25 января волость Хийумаа закрывает местные дороги для транспорта весом более 3,5 тонн.
Хийумаа закрывает дороги для крупногабаритного транспорта
Хийумаа закрывает дороги для крупногабаритного транспорта
Из-за чрезмерного количества грунтовых вод снижается несущая способность дорог, что приводит к разрушениям, если по дороге проезжает тяжелая техника, пояснила волостная управа Хийумаа.
В порядке исключения тяжелый транспорт может проезжать при наличии специального разрешения от волостной управы Хийумаа, выданного на основании ходатайства и гарантийного письма.
Ограничения не распространяются на оперативный транспорт, связанную с обслуживанием и ремонтом дорог технику, сельскохозяйственную технику, магазинные фургоны, молочные фургоны и мусоровозы фирм по обработке отходов.
Волость следит за ситуацией на местных дорогах, и при восстановлении их несущей способности ограничение проезда будет снято.
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