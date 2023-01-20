Сооснователь Netflix объявил об уходе из компании после 25 лет работы

Хастингс заявил, что он с нетерпением ждет следующей четверти века работы сервиса и что его коллеги хорошо справились со своими задачами, поэтому он готов фактически передать им управление компанией.

Тед Сарандос и Грег Питерс станут согендиректорами Netflix. Сам Хастингс перейдет на должность председателя совета директоров.