Cооснователь Netflix Рид Хастингс уйдет с должности генерального директора компании и станет председателем совета директоров, сообщается на сайте стримингового сервиса.
Сооснователь Netflix объявил об уходе из компании после 25 лет работы
Сооснователь Netflix объявил об уходе из компании после 25 лет работы
Хастингс заявил, что он с нетерпением ждет следующей четверти века работы сервиса и что его коллеги хорошо справились со своими задачами, поэтому он готов фактически передать им управление компанией.
Тед Сарандос и Грег Питерс станут согендиректорами Netflix. Сам Хастингс перейдет на должность председателя совета директоров.
Сооснователь компании рассказал, что теперь будет сосредоточен на акциях Netflix, а также постарается больше времени уделять благотворительности.
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