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Воевавший на стороне России гражданин Латвии получил наказание

LETA
Воевавший на стороне России гражданин Латвии получил наказание
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT/SCANPIX

Гражданин Латвии, подозреваемый в участии в войне на стороне России, в свое время служил в Национальных вооруженных силах (НВС) и был уволен в результате дисциплинарного взыскания, выяснило агентство LETA.

В начале этого года Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) возбудила уголовное дело против гражданина своей страны в связи с подозрениями в его незаконном участии в войне России против Украины. СГБ обнаружила в интернете несколько видеоматериалов, на которых человек в военной форме с символикой вооруженных сил России выражает поддержку России и враждебное отношение к защитникам Украины и латышам.

Упомянутый мужчина дал интервью одному из российских пропагандистских СМИ. В интервью мужчина по имени Ильяс утверждает, что служил в подразделении специального назначения НВС, затем подписал контракт с разведывательным батальоном, которым когда-то командовал нынешний депутат Сейма Игорь Раев.

При этом мужчина назвал Раева человеком, предавшим себя, свою семью и род.

Раев сообщил агентству ЛЕТА, что не помнит такого человека со времен службы. «Даже если он и служил, то точно ничем хорошим или плохим не выделялся», – сказал политик.

Пресс-секретарь командующего НВС Сандра Брале подтвердила, что упомянутый человек служил в латвийской армии и был уволен со службы 15 лет назад. Причиной увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольную отлучку.

Как сообщалось, на одном из видео мужчина, называющий себя гражданином Донецкой народной республики, на русском и латышском языке призывает министра обороны Латвии не посылать солдат в Донбасс.

На 45-секундном видео мужчина в каске и военной форме с изображениями буквы Z, которая используется воюющими на Украине российскими войсками, вооруженный огнестрельным оружием, по-русски говорит, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы тот не посылал удобрения на землю Донбасса. Он также заявил, что давно не является гражданином Латвии и его латвийский паспорт находится «в правильном месте».

Данный уголовный процесс является первым делом, возбужденным СГБ после вторжения России на Украину 24 февраля прошлого года. В предыдущие годы СГБ уже возбуждала уголовные процессы против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины. Часть из них была арестована и осуждена, остальные объявлены в международный розыск.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие латвийцам незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств.

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