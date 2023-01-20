Наемникам «Вагнера» платят деньгами, заработанные на африканских рудниках

В центре внимания - деятельность группы «Вагнер» в Центральноафриканской Республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых, поступающая непосредственно на счет группы, составляет до одного миллиарда долларов в год. Эти деньги, скорее всего, будут использованы российской наемной армией под руководством Евгения Пригожина для покупки нового оружия и вербовки новых бойцов, отмечает Politico.