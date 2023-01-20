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Наемникам «Вагнера» платят деньгами, заработанные на африканских рудниках

rus.postimees.ee
Наемникам «Вагнера» платят деньгами, заработанные на африканских рудниках
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Логотип армии наемников Вагнера на фреске в Белграде, Сербия, 19 января 2023 года.
Логотип армии наемников Вагнера на фреске в Белграде, Сербия, 19 января 2023 года. Фото: ANDREJ CUKIC

Российская частная военизированная группировка «Вагнер» финансирует себя за счет доходов от добычи полезных ископаемых в Африке и планирует расширить добычу полезных ископаемых, сообщило вчера издание Politico.

В центре внимания - деятельность группы «Вагнер» в Центральноафриканской Республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых, поступающая непосредственно на счет группы, составляет до одного миллиарда долларов в год. Эти деньги, скорее всего, будут использованы российской наемной армией под руководством Евгения Пригожина для покупки нового оружия и вербовки новых бойцов, отмечает Politico.

Наемная армия «Вагнера» держится на плаву за счет разнообразных горнодобывающих проектов в Африке, которые приносят миллионы долларов дополнительного дохода, цитирует Politico слова письменного источника из США, которые также подтвердил Politico западный дипломат, пожелавший остаться неизвестным. Эти деньги частично финансируют войну России в Украине, сообщает Politico.

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