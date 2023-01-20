Горе-освободители Украины на глазах теряют верных союзников. Сначала «братья-сербы», затем иранские товарищи по борьбе с мировым империализмом дали понять, что дружба дружбой, но есть пределы. «Героическое» противостояние России странам НАТО превращается в настоящую международную изоляцию, независимо от стратегических альянсов.
Время коммента ⟩ Отчаянный интим: Путин и Лукашенко остаются совсем одни
На уходящей неделе министр иностранных дел Ирана заявил, что исламская республика не поддерживает присоединение к России Крыма и «четырех новых регионов», несмотря на дружбу с Кремлем. А за два дня до этого президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением, что ЧВК «Вагнер» должна прекратить рекрутировать сербов в свои ряды, спекулируя на «славянском братстве» и связях, сохраняющихся между Сербией и Россией. В считаные дни у России начали сыпаться форпосты на Западе и Востоке.
Еще в декабре расположенный в Белграде русско-сербский «культурно-информационный центр» с характерным названием «Орлы» заключил соглашение с приближенными Евгения Пригожина о создании отдельного представительства наемников. Вкупе с открытыми призывами вступать в их ряды, которые распространяет балканское отделение Russia Today, это не могло не обеспокоить руководство Сербии, страны, которая наказывает своих граждан за участие в боевых действиях за рубежом 10-летним тюремным сроком.
Президент Вучич понимает, что бороться с растущим влиянием «панславянского» экстремизма нужно очень аккуратно. Нарратив «братской дружбы» и «кровного родства» с Россией остается в Сербии крайне влиятельным на всех уровнях. И тем не менее, бороться необходимо, так как в ее нынешнем состоянии Россия обещает Балканам примерно тот же сценарий, который она отрабатывала на материале Донбасса.
Кремль давно занимается подстрекательством и финансированием европейских радикалов. В Москве, в пух и прах разобиженной поражением в «холодной войне», кровно заинтересованы в ослаблении Европы изнутри за счет прикормленных симпатизантов России, объявившей себя наследницей всего прекрасного и удивительного, что олицетворял собой Советский Союз. Этот миф обслуживался и укреплялся в России уже в 1990-е годы, но до определенного времени «антизападников» недооценивали, считая маргиналами.
Но именно они составляли костяк силовых структур, под эгидой которых уже много лет работают фонды вроде «Русского мира», чья деятельность эксплуатирует и дискредитирует саму идею продвижения русской культуры, или фонда публичной дипломатии имени Александра Горчакова, который действует более тонкими методами, но с той же целью создания устойчивой группы сторонников российского курса за рубежом.
Балканы с необходимостью испытывают влияние европейской повестки – это часть Европы. Единственное препятствие на пути превращения Сербии из кандидата в постоянные члены ЕС – это проблема Косово. Этим и пользуется Россия, эксплуатируя образы «православного братства». Но нынешний президент Сербии даже внешне должен вызывать неприязнь «реальных пацанов», которые клянутся не давать спуску косоварам. Ясно же, что такой очкарик прогнется под Европу, и тогда вся публичная дипломатия насмарку. Поэтому Кремлю остро необходим сборный пункт ЧВК «Вагнер» в Белграде.
Что касается выкрутасов Ирана, то там, конечно, ситуация намного более стабильна. Однако глава тамошнего МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и правда сказал нечто странное для представителя страны-изгоя. «Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов», а еще, что «конфликт в Украине – это не решение».
Что бы за этим ни стояло в действительности, это если не дюжина ножей в спину Путина, то, по меньшей мере, такая булавка, которая заставит его сделать бровями, чтобы выразить презрительное удивление. Конечно, дроны «Шахед» никуда не денутся, Ирану нужны деньги, а партнеров у него немного. Хотя, несмотря на международные санкции, Турция ведет с Ираном свою отдельную политику, что вполне может укрепить руководство последнего в мысли, что на России свет клином не сошелся.
Получается, что Россия со всеми ее попытками настоять на своем, которые она привыкла громко называть «геополитическими интересами», рискует вскоре остаться вовсе без партнеров. Если не считать Северной Кореи, от которой проку, прямо скажем, совсем немного, и Беларуси, которая волей-неволей имеет с Россией фактически единую территорию и сидит с ней в одной трясине.
И если Корея выглядит экзотическим ядовитым цветком тоталитаризма с мощным туристическим потенциалом, то Беларусь – это близлежащий и уже порядком износившийся склад ресурсов. От его столь же потасканного заведующего прок один. Когда придет время отвечать за преступления, Путин сможет спиной к спине с Лукашенко отстреливаться до последнего патрона. Недолго и, скорее всего, не киногенично.