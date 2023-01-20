Время коммента ⟩ Отчаянный интим: Путин и Лукашенко остаются совсем одни

На уходящей неделе министр иностранных дел Ирана заявил, что исламская республика не поддерживает присоединение к России Крыма и «четырех новых регионов», несмотря на дружбу с Кремлем. А за два дня до этого президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением, что ЧВК «Вагнер» должна прекратить рекрутировать сербов в свои ряды, спекулируя на «славянском братстве» и связях, сохраняющихся между Сербией и Россией. В считаные дни у России начали сыпаться форпосты на Западе и Востоке.

Еще в декабре расположенный в Белграде русско-сербский «культурно-информационный центр» с характерным названием «Орлы» заключил соглашение с приближенными Евгения Пригожина о создании отдельного представительства наемников. Вкупе с открытыми призывами вступать в их ряды, которые распространяет балканское отделение Russia Today, это не могло не обеспокоить руководство Сербии, страны, которая наказывает своих граждан за участие в боевых действиях за рубежом 10-летним тюремным сроком.

Президент Вучич понимает, что бороться с растущим влиянием «панславянского» экстремизма нужно очень аккуратно. Нарратив «братской дружбы» и «кровного родства» с Россией остается в Сербии крайне влиятельным на всех уровнях. И тем не менее, бороться необходимо, так как в ее нынешнем состоянии Россия обещает Балканам примерно тот же сценарий, который она отрабатывала на материале Донбасса.