Осужденный на 20 лет: как Эстония, являясь свободной страной, может выслать меня в Россию?

Сегодня в Пылваском доме правосудия состоялось заседание, на котором обсуждалось возможное условно-досрочное освобождение осужденного Сергея Лепметса. Сам заключенный не был заинтересован в судебном процессе. «Я отказываюсь от суда. Почему вы мучаете меня?» – сказал он, поняв, что его освобождение все равно не было реальным. Как правило, на поставленные судьей вопросы Лепметс отвечал своими вопросами.
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Сегодня в Пылваском доме правосудия состоялось слушание по вопросу об условно-досрочном освобождении из заключения Сергея Лепметса. Лепметс участвовал в слушаниях по видеомосту из Тартуской тюрьмы, где он отбывает наказание как за убийство, так и за покушение на изнасилование. В суде для также находился переводчик, который переводил сказанное на русский язык.
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