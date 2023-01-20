Осужденный на 20 лет: как Эстония, являясь свободной страной, может выслать меня в Россию?

Сегодня в Пылваском доме правосудия состоялось слушание по вопросу об условно-досрочном освобождении из заключения Сергея Лепметса. Лепметс участвовал в слушаниях по видеомосту из Тартуской тюрьмы, где он отбывает наказание как за убийство, так и за покушение на изнасилование. В суде для также находился переводчик, который переводил сказанное на русский язык.