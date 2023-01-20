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Осужденный на 20 лет: как Эстония, являясь свободной страной, может выслать меня в Россию?

Трийн Роос
Осужденный на 20 лет: как Эстония, являясь свободной страной, может выслать меня в Россию?
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Сергей Лепметс.
Сергей Лепметс. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Сегодня в Пылваском доме правосудия состоялось заседание, на котором обсуждалось возможное условно-досрочное освобождение осужденного Сергея Лепметса. Сам заключенный не был заинтересован в судебном процессе. «Я отказываюсь от суда. Почему вы мучаете меня?» – сказал он, поняв, что его освобождение все равно не было реальным. Как правило, на поставленные судьей вопросы Лепметс отвечал своими вопросами.

Сегодня в Пылваском доме правосудия состоялось слушание по вопросу об условно-досрочном освобождении из заключения Сергея Лепметса. Лепметс участвовал в слушаниях по видеомосту из Тартуской тюрьмы, где он отбывает наказание как за убийство, так и за покушение на изнасилование. В суде для также находился переводчик, который переводил сказанное на русский язык.

«Мы можем сразу обсудить, что вы хотите и чего вы не хотите, однако давайте сначала начнем судебное заседание», – сказала судья Рита Кульберг, когда Сергей начал разговор во время представления процессуальных правил судебного заседания. Осужденный сразу же попросил суд сделать громкость звука тише. «У меня уже голова болит», – сказал Лепметс.

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