«Новости в 7» за 20 января: награды гражданскому обществу, помогаем бросить курить, скоростной спуск с эстонских гор и яркая некислая лимонная вечеринка

Сегодня в выпуске:

- Наиболее активные и заметные некоммерческие организации и волонтеры получили награды за свою деятельность в прошлом году из рук президента Эстонии. Среди них была отмечена и уроженка Нарва-Йыэсуу Дарина Дмитриева. Подробности — в нашем материале

- Сообщения по нашей стране: оплата труда медработников вырастет на 20%, на портале eesti.ee появился «Путеводитель для родителей» и бесплатные уроки катания на лыжах в рамах Года движения

- Институт развития здоровья разработал программу помощи для тех, кто собирается бросить курить. Где получить поддержку и как правильно спланировать отказ от вредной привычки, выясняла наша корреспондент

- Эстония — равнинная страна, однако и у нас есть свои «горы», где зимой можно испытать радость от скоростного лыжного спуска. В рамках своего турне по Южной Эстонии наша съемочная группа решила опробовать на себе все прелести и сложности этого популярного вида зимнего отдыха

- С миру по нитке: пятеро погибших в стрельбе в Грузии, какие зловещие объекты заметили на крышах высотных зданий в Москве и необычный выбор суженого британской невесты

- Народная мудрость гласит, что если жизнь подкинула тебе лимон, то приготовь лимонад или создай самый популярный развлекательный портал в Эстонии! Главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель специально для вас узнавал, что ещё вкусного и полезного можно приготовить из этого яркого и богатого витаминами представителя цитрусовых