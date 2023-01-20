Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 20 января: награды гражданскому обществу, помогаем бросить курить, скоростной спуск с эстонских гор и яркая некислая лимонная вечеринка
Сегодня в выпуске:
- Наиболее активные и заметные некоммерческие организации и волонтеры получили награды за свою деятельность в прошлом году из рук президента Эстонии. Среди них была отмечена и уроженка Нарва-Йыэсуу Дарина Дмитриева. Подробности — в нашем материале
- Сообщения по нашей стране: оплата труда медработников вырастет на 20%, на портале eesti.ee появился «Путеводитель для родителей» и бесплатные уроки катания на лыжах в рамах Года движения
- Институт развития здоровья разработал программу помощи для тех, кто собирается бросить курить. Где получить поддержку и как правильно спланировать отказ от вредной привычки, выясняла наша корреспондент
- Эстония — равнинная страна, однако и у нас есть свои «горы», где зимой можно испытать радость от скоростного лыжного спуска. В рамках своего турне по Южной Эстонии наша съемочная группа решила опробовать на себе все прелести и сложности этого популярного вида зимнего отдыха
- С миру по нитке: пятеро погибших в стрельбе в Грузии, какие зловещие объекты заметили на крышах высотных зданий в Москве и необычный выбор суженого британской невесты
- Народная мудрость гласит, что если жизнь подкинула тебе лимон, то приготовь лимонад или создай самый популярный развлекательный портал в Эстонии! Главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель специально для вас узнавал, что ещё вкусного и полезного можно приготовить из этого яркого и богатого витаминами представителя цитрусовых
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 января.