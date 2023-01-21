Rus.Postimees поговорил с Георгом Громовым, который, по его собственным словам, учился в одной школе с подозреваемым в убийстве Ирины в Ласнамяэ, а также на протяжении многих лет был его соседом.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Сосед подозреваемого в убийстве Ирины: у него было жестокое и тяжелое детство
Сосед подозреваемого в убийстве Ирины: у него было жестокое и тяжелое детство
Георг рассказал, что знал Дмитрия примерно с 4-5 класса, так как они учились в одной школе - Таллиннской Ляэнемереской гимназии (бывшая 65-я школа), а их дома также располагались поблизости. Несмотря на то, что они учились в параллельных классах, в детстве ребята общались и гуляли вместе.