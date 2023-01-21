Сб, 21.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Сосед подозреваемого в убийстве Ирины: у него было жестокое и тяжелое детство

Ольга Лебедева Виктор Любарец Константин Седнев
Сосед подозреваемого в убийстве Ирины: у него было жестокое и тяжелое детство
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Подозреваемй в убийстве Ирины 28-летний Дмитрий, 20 января 2023 года.
Подозреваемй в убийстве Ирины 28-летний Дмитрий, 20 января 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Rus.Postimees поговорил с Георгом Громовым, который, по его собственным словам, учился в одной школе с подозреваемым в убийстве Ирины в Ласнамяэ, а также на протяжении многих лет был его соседом.

Георг рассказал, что знал Дмитрия примерно с 4-5 класса, так как они учились в одной школе - Таллиннской Ляэнемереской гимназии (бывшая 65-я школа), а их дома также располагались поблизости. Несмотря на то, что они учились в параллельных классах, в детстве ребята общались и гуляли вместе.

Георг вспоминает, как однажды пришел к Дмитрию в гости, где стал свидетелем жестокого отношения отчима к пасынку.

Ключевые слова
Наверх