Пт, 20.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Насмотревшийся фильмов про серийных убийц житель Латвии попытался прикончить знакомую

rus.postimees.ee
Насмотревшийся фильмов про серийных убийц житель Латвии попытался прикончить знакомую
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В конце прошлой недели полиция в Кулдиге по подозрению в попытке убийства задержала мужчину, сообщает агентство LETA.

Вечером 13 января полиция получила информацию о том, что в Кулдиге (Латвия) в ходе конфликта женщине были нанесены телесные повреждения.

Полиция выяснила личность нападавшего мужчины и начала розыскные мероприятия, однако виновник скрывался от полиции до тех пор, пока отец не уговорил его пойти и признаться. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о своем местонахождении. 15 января к мужчине была применена мера пресечения в виде ареста.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный и пострадавшая были давно знакомы, и мужчина пришел к женщине с целью убить ее. Перед этим он читал книги и смотрел сериалы о серийных убийцах, где и получил информацию о том, как убить человека, после чего решил испытать полученные знания на женщине.

Мужчина обманом выманил ее из квартиры в коридор и совершил нападение, нанеся телесные повреждения. Женщину с полученными травмами доставили в медучреждение, где она продолжает лечение.

Мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал. В рамках уголовного процесса назначена судебная психологическо-психиатрическая экспертиза.

Ключевые слова
Наверх