По сообщению сетевого предприятия Elektrilevi, к вечеру пятницы большинство неполадок в электросетях, вызванных сильным снегопадом, было устранено, а электроснабжение восстановлено примерно для 25 300 абонентов. Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия.
К вечеру пятницы большая часть аварий в электросетях Эстонии ликвидирована
В ночь на четверг на территории Эстонии пошел снег, начиная с юго-востока страны и в северном направлении снегопады были очень интенсивными и привели к отключению электричества, обесточив 21 700 домохозяйств. Самые обширные отключения были зафиксированы в уездах Харью, Рапла и Пярну. В четверг утром была собрана кризисная комиссия Elektrilevi, которая занялась координацией аварийно-восстановительных работ. За четверг Elektrilevi вернуло подачу электричества 21 300 клиентам.
По состоянию на 7:50 утра пятницы без электричества оставались еще 4367 клиентов, в том числе 2686 в Харьюмаа, 950 в Рапламаа и 678 в Пярнумаа.
«Утром в пятницу почти 60 бригад продолжили устранять неисправности. Работы ведутся круглосуточно в две смены, и к вечеру пятницы большинство обрывов в сетях было ликвидировано», – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
«Мы устранили все обрывы проводов, вызванные сильным снегопадом, в Ярваском, Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Пыльваском уездах. Больше всего отключений электроэнергии было в Харьюском, Рапласком и Пярнуском уездах. Большинство из них уже устранены, но это может занять до субботы. вечером, чтобы устранить последние аварии в сетях», – сказал Хярм в пятницу вечером.
Кризисная комиссия Elektrilevi сотрудничает с местными самоуправлениями для определения приоритетных объектов, на которых будут установлены электрогенераторы. Предприятие также поддерживает активную связь со Спасательным департаментов, используется их специальное оборудование.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.