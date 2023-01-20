К вечеру пятницы большая часть аварий в электросетях Эстонии ликвидирована

В ночь на четверг на территории Эстонии пошел снег, начиная с юго-востока страны и в северном направлении снегопады были очень интенсивными и привели к отключению электричества, обесточив 21 700 домохозяйств. Самые обширные отключения были зафиксированы в уездах Харью, Рапла и Пярну. В четверг утром была собрана кризисная комиссия Elektrilevi, которая занялась координацией аварийно-восстановительных работ. За четверг Elektrilevi вернуло подачу электричества 21 300 клиентам.

По состоянию на 7:50 утра пятницы без электричества оставались еще 4367 клиентов, в том числе 2686 в Харьюмаа, 950 в Рапламаа и 678 в Пярнумаа.

«Утром в пятницу почти 60 бригад продолжили устранять неисправности. Работы ведутся круглосуточно в две смены, и к вечеру пятницы большинство обрывов в сетях было ликвидировано», – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

«Мы устранили все обрывы проводов, вызванные сильным снегопадом, в Ярваском, Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Пыльваском уездах. Больше всего отключений электроэнергии было в Харьюском, Рапласком и Пярнуском уездах. Большинство из них уже устранены, но это может занять до субботы. вечером, чтобы устранить последние аварии в сетях», – сказал Хярм в пятницу вечером.

Кризисная комиссия Elektrilevi сотрудничает с местными самоуправлениями для определения приоритетных объектов, на которых будут установлены электрогенераторы. Предприятие также поддерживает активную связь со Спасательным департаментов, используется их специальное оборудование.