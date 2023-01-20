Генштаб Эстонии: Россия намерена добиваться своих целей военным путем

В течение этой недели значимых изменений на фронтах не наблюдалось. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжали оказывать огневое воздействие практически вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой области, а также предпринимали локальные атаки. Впрочем, больших успехов они не достигли.

В основном россияне наступали на Бахмут и Авдеевку. И хотя на данный момент Соледар (населенный пункт севернее Бахмута) находится под практически полным контролем ВС РФ, этот факт по отдельности не говорит о сильном ухудшении тактической обстановки для украинских сил.

На данном направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) могут закрепиться на следующем выгодном рубеже обороны на возвышенности. Для достижения этой линии россиянам придется форсировать реку, которая проходит через Бахмут и Красную Гору.

Вероятнее всего, на следующей неделе россияне продолжат натиск на Бахмут с целью захвата этого города. ВС РФ пополняют войска техникой и личным составом. Это говорит о том, что Россия намерена добиваться своих целей военным путем.

В Белоруссии начались совместные учения авиации и сил противовоздушной обороны ВС РФ и вооруженных сил Республики Беларусь (ВС РБ), они продлятся до начала февраля. Судя по всему, в рамках этих маневров россияне перебросили вдобавок к уже находящимся в РБ продолжительное время самолетам МиГ-31К десять вертолетов и восемь истребителей.

МиГ-31К – модификация истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, приспособленная для применения нового гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Вероятно, эти самолеты включены в состав объединенной группировки в целях сдерживания.

В учениях также принимает участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Усиление авиационной группировки не следует считать признаком подготовки к возобновлению наступления на Киев со стороны РБ. Количественный и качественный состав переброшенной авиации не позволяет оказывать поддержку сухопутным силам.