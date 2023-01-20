Что-то весьма неправильно в том, когда в интернете распространяются мемы о канцлере крупнейшей экономической силы Европы с заголовком «Где яйца Шольца», пишет Рихо Террас («Отечество»).
РИХО ТЕРРАС ⟩ Лучшая защита – это нападение!
Для того чтобы Украине провести успешную контратаку и прорвать российские рубежи, нужны танки, которые могут предоставить в достаточном количестве только крупные западные страны. Тем более досадно, что в то время как Польша, Великобритания и Франция находятся в одной лодке по увеличению поставок оружия, Германия пытается спрятать голову в песок.
По крайней мере, стало понято, что для увеличения вклада Германии необходимо самим быть проводником. Таким образом, сделанное в четверг из Эстонии заявление 11 европейских стран о предоставлении дополнительной военной техники для Украины было единственно правильным шагом. Объявление США о новой военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, включая поставку бронетранспортеров Bradley и Stryker, также относится к этой категории.
В то же время мы должны быть честными в том, что для того, чтобы победить Украину, военную помощь нужно увеличить в несколько раз. Помощь США меркнет по сравнению с тем, что действительно необходимо. Американцы тратили по 300 миллионов долларов в день на войну в Афганистане в течение 20 лет. Помощь, которая сейчас выделяется Украине, и близко не соответствует этому. Пока США не отнесутся к войне в Украине с такой же серьезностью, другие страны будут тянуть время.
Единственный способ быстро закончить эту войну – предоставить Украине все необходимые средства и инструменты, чтобы дать отпор российским войскам. Это означает, что европейская военная промышленность должна перейти на производство военного времени. Боеприпасной и оружейной промышленности должны быть даны необходимые гарантии со стороны государства, чтобы во много раз увеличить производство. Это значит делать заказы и увеличивать соответствующие статьи расходов в государственных бюджетах и принимать эти бюджеты.
Работа, не проделанная европейскими странами за последние тридцать лет, особенно болезненно выделяется сегодня. По сути, они пытаются решить в срочном порядке три задачи: отправку вооружения и техники в Украину, увеличение собственных запасов и, кроме того, модернизацию собственных сил обороны. На данный момент кажется, что для этого есть политическая воля, но в то же время сохранился старый образ мышления, который не позволяет сделать решительный рывок к повышению обороноспособности.
Единственным политическим шагом сейчас является отмена соглашения, заключенного в 2014 году, которое обязывало союзников по НАТО стремиться довести расходы на оборону до 2 процентов ВВП. 2 процента должны быть минимальным уровнем, и, глядя на сегодняшнюю картину безопасности, этот уровень может вырасти до 3 процентов ВВП.