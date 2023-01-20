РИХО ТЕРРАС ⟩ Лучшая защита – это нападение!

Для того чтобы Украине провести успешную контратаку и прорвать российские рубежи, нужны танки, которые могут предоставить в достаточном количестве только крупные западные страны. Тем более досадно, что в то время как Польша, Великобритания и Франция находятся в одной лодке по увеличению поставок оружия, Германия пытается спрятать голову в песок.

По крайней мере, стало понято, что для увеличения вклада Германии необходимо самим быть проводником. Таким образом, сделанное в четверг из Эстонии заявление 11 европейских стран о предоставлении дополнительной военной техники для Украины было единственно правильным шагом. Объявление США о новой военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, включая поставку бронетранспортеров Bradley и Stryker, также относится к этой категории.

В то же время мы должны быть честными в том, что для того, чтобы победить Украину, военную помощь нужно увеличить в несколько раз. Помощь США меркнет по сравнению с тем, что действительно необходимо. Американцы тратили по 300 миллионов долларов в день на войну в Афганистане в течение 20 лет. Помощь, которая сейчас выделяется Украине, и близко не соответствует этому. Пока США не отнесутся к войне в Украине с такой же серьезностью, другие страны будут тянуть время.