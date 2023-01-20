Берлин не дал согласия на поставки Украине тяжелых танков. Польша разгневана, союзники разочарованы

Германия не дала согласия на поставки Украине немецких танков «Леопард-2», несмотря на ожидания Киева и давление со стороны союзников по контактной группе «Рамштайн», собравшихся в пятницу на очередное совещание по вопросам помощи Киеву.

По словам назначенного на этой неделе нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, правительство страны пока не приняло решения относительно «Леопардов».

«Сегодня мы не готовы сказать, когда такое решение может быть принято и в какой форме», - сказал Писториус по окончании встречи министров обороны стран-участниц «Рамштайна».

При этом Писториус заверил, что у Германии нет намерений специально блокировать поставки, и тот факт, что сегодня Берлин не дал никакого ответа, не означает, что правительство не работает в этом направлении.

«Когда решение будет принято - это может случиться через неделю, две или за один день - я хочу иметь возможность действовать быстро. Вот почему сегодня утром я поручил своему министерству провести инвентаризацию различных типов танков «Леопард», которые есть в наших вооруженных силах, а также в промышленности», - сказал глава Бундесвера.

Путь к изоляции?

По словам некоторых экспертов, канцлер Германии Олаф Шольц в своем упорстве встал на путь изоляции в собственном стане союзников.

Власти Польши, которая давно говорит о готовности предоставить Киеву находящиеся у нее на вооружении немецкие танки, заявили, что Варшава шокирована позицией Германии.