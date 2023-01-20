В Риге на чердаке дома полиция нашла плантацию марихуаны и изъяла десять килограммов запрещенного растения, передает RUS TVNET.
ФОТО ⟩ В Риге на чердаке дома найдена плантация марихуаны
В Риге на территории Земгальского участка полиции в ходе оперативных мероприятий была обнаружена плантация марихуаны, размещенная на чердаке частного дома. Она была оборудована всем необходимым для выращивания марихуаны – например, для этих целей были размещены лампы, устройства для полива, вентиляторы и так далее.
Всего полицейские изъяли примерно 10 килограммов марихуаны – как в виде саженцев, так и в виде готовой продукции. Кроме того, найдено и около 850 граммов наркотического вещества амфетамина и 50 литров алкоголя. Чтобы установить точное количество и состав изъятых веществ, назначены экспертизы.
На месте происшествия стражи порядка задержали двух мужчин – 1967 и 1994 года рождения. Старший из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за идентичное преступление.
В пятницу к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а ко второму – мера пресечения, не связанная с лишением свободы.