В субботу у пруда Ыисмяэ пройдет уникальное ультрафиолетовое шоу

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, предшественником зимнего праздника Хааберсти было мероприятие по сжиганию елей. «Если раньше в начале года в Хааберсти проходило мероприятие по сжиганию рождественских и новогодних елок, то уже несколько лет мы не сжигаем собранные елки, потому что по заказу районной управы их передают предприятию Utilitas. Там их используют в производстве тепла и электричества для городских домов», - пояснил старейшина.