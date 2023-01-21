В амфитеатре у пруда Ыйсмяэ в субботу 21 января состоится зимний праздник Хааберсти, где можно будет увидеть уникальное барабанное и танцевальное ультрафиолетовое шоу Сийма Коппеля. Для детей пройдут разнообразные развлечения под руководством молодежного центра Хааберсти, сообщила пресс-служба районной управы.
В субботу у пруда Ыисмяэ пройдет уникальное ультрафиолетовое шоу
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, предшественником зимнего праздника Хааберсти было мероприятие по сжиганию елей. «Если раньше в начале года в Хааберсти проходило мероприятие по сжиганию рождественских и новогодних елок, то уже несколько лет мы не сжигаем собранные елки, потому что по заказу районной управы их передают предприятию Utilitas. Там их используют в производстве тепла и электричества для городских домов», - пояснил старейшина.
Сильянов отметил, что цель мероприятия - добавить света и тепла в темные зимние вечера. «На зимнем празднике можно будет увидеть барабанное и танцевальное ультрафиолетовое шоу Сийма Коппеля, с танцевальными программами выступят танцевальный театр Полли и танцевальная группа Haabersti Ōied, со всеми вместе споет Яан Кирсс. Кроме того, под руководством молодежного центра Хааберсти будут организованы различные мероприятия для детей», - сказал Сильянов и пригласил всех желающих на пруд Ыйсмяэ.
Зимний праздник в Хааберсти организует управа района Хааберсти. Мероприятие бесплатное, приглашаются все желающие.