Согласно подписанному на днях коллективному договору, минимальная почасовая оплата труда медицинских работников увеличится на 20 процентов с 1 апреля и еще на десять процентов с 1 апреля следующего года.
Для подписчиков
Зарплата медработников вырастет, но проблема так легко не исчезнет
На 1000 жителей Эстонии приходится около трех врачей
Зарплата медработников вырастет, но проблема так легко не исчезнет
В этом году медсестры и опорные специалисты здравоохранения будут получать около 11 евро, работники по уходу - семь евро в час. Со следующего года специальные медсестры и акушерки будут получать 12 евро и 45 центов в час. Переговоры длились целый год, вмешаться пришлось даже государственному примирителю.
Ключевые слова