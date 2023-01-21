Зарплата медработников вырастет, но проблема так легко не исчезнет

В этом году медсестры и опорные специалисты здравоохранения будут получать около 11 евро, работники по уходу - семь евро в час. Со следующего года специальные медсестры и акушерки будут получать 12 евро и 45 центов в час. Переговоры длились целый год, вмешаться пришлось даже государственному примирителю.