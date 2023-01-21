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Зарплата медработников вырастет, но проблема так легко не исчезнет

На 1000 жителей Эстонии приходится около трех врачей
Тийна Лаура Киммель
, журналист
Зарплата медработников вырастет, но проблема так легко не исчезнет
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Аркадий Попов.
Аркадий Попов. Фото: Eero Vabamägi

Согласно подписанному на днях коллективному договору, минимальная почасовая оплата труда медицинских работников увеличится на 20 процентов с 1 апреля и еще на десять процентов с 1 апреля следующего года.

В этом году медсестры и опорные специалисты здравоохранения будут получать около 11 евро, работники по уходу - семь евро в час. Со следующего года специальные медсестры и акушерки будут получать 12 евро и 45 центов в час. Переговоры длились целый год, вмешаться пришлось даже государственному примирителю.

По словам президента профсоюза работников здравоохранения Ульви Тасане, сейчас ситуация в больницах не заслуживает похвалы: например, часть коек была потеряна, потому что просто-напросто нет медсестер. Та же проблема с другими медицинскими работниками, такими как техники-радиологи, биоаналитики и прочие.

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