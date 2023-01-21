Системы ПВО на крышах в Москве: что они могут сбить

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого журналисты спросили в пятницу об установке систем ПВО в Москве, традиционно переадресовал все вопросы министерству обороны.

Минобороны России и мэрия Москвы не комментировали происходящее.

Би-би-си не может подтвердить, что массовое размещение систем ПВО в Москве началось именно сейчас. По сообщению других источников, ЗРПК «Панцирь» на крыше здания минобороны стоит как минимум с декабря 2022 года. Не выглядит и чем-то из ряда вон выходящим и противовоздушное прикрытие стратегически важных аэродромов и резиденции Путина.

Пользователи российского милитаристского ресурса topwar.ru отмечают, что в США системы ПВО установлены на зданиях, расположенных напротив Белого дома, а в Сеуле зенитно-ракетные комплексы на крышах - обязательный атрибут из-за близости границы с Северной Кореей.

Тем не менее в случае с Москвой основная масса сообщений о появлении в городе и его окрестностях зенитно-ракетных комплексов появилась в последние дни. В большинстве случаев пользователи сообщают о «Панцире» - установке, предназначенной в первую очередь для отражения атаки вражеских летательных аппаратов, имеющих относительно невысокую скорость.

«Панцирь-С1» - достоинства и недостатки

Зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» создан для противовоздушной обороны небольших гражданских и военных объектов. В основном он используется для ближнего прикрытия, а также для поддержки других систем ПВО при отражении массированных авиаударов.